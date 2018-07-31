 В 2018 году ФРГ выдала членам семей беженцев 55 тысяч виз | Новости из Германии о Германии | DW | 01.08.2018

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Германия

В 2018 году ФРГ выдала членам семей беженцев 55 тысяч виз

В последние три года росло число немецких виз, выданных членам семей беженцев. Между тем вступил в силу закон, позволяющий привозить родственников мигрантам с ограниченным типом защиты.

Сирийские беженцы в Германии

В первую половину 2018 года Германия в рамках программы воссоединения семей беженцев выдала по всему миру 55 тысяч виз, сообщает газета Rheinische Post в среду, 1 августа, со ссылкой на данные министерства иностранных дел. Большинство их получателей - жители Сирии (12 тысяч) и Ирака (4,5 тысячи). Таким образом, общее число разрешений на въезд, выданных с 2015 года, выросло почти до 350 тысяч.

Контекст

Правительство Германии еще в этом году намерено представить миграционный закон. Об этом договорились партии, входящие в правящую в ФРГ коалицию. Но каким он будет, пока не ясно. (11.07.2018)

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

Речь идет о самых близких родственниках беженцев - супругах, несовершеннолетних детях или родителях детей, которые прибыли в Германию в одиночку. При этом последние три года число таких виз постепенно росло: в 2015 году - 73 тысячи, через год - около 104 тысяч, а в прошлом году - почти 118 тысяч. На этом фоне данные за первый квартал 2018 года (27 тысяч) свидетельствуют о снижении тенденции, отмечает Rheinische Post.

Беженцы с ограниченной степенью защиты снова могут привозить родственников

Между тем эти показатели не учитывают членов семей беженцев, получивших в Германии так называемый ограниченный тип защиты. Это происходит, если случай не подпадает ни под Женевскую конвенцию о беженцах, ни под определение политического преследования, но мигранту тем не менее угрожает опасность по возвращении на родину.

С марта 2016 таким мигрантам разрешалось привозить в ФРГ родственников только в исключительных случаях. 1 августа вступил в силу закон, позволяющий им снова воссоединяться со своими семьями. В рамках этой программы ежемесячно в Германию могут приезжать не более 1000 человек.

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Ссылки в интернете

Rhenische Post - о числе виз для родственников проживающих в ФРГ беженцев

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