В 2006 году в мире погиб 81 журналист

Согласно данным международной организации "Репортеры без границ", 2006 год стал трагическим для 81 журналиста из 21 страны. По информации правозащитников, прошлый год стал самым тяжелым для представителей СМИ за период времени начиная с 1994 года: 12 лет назад редакции газет, радио и телевидения потеряли 103 своих сотрудников.

Самый опасный регион - Ирак

Кроме того, в прошлом году было похищено 56 журналистов, подавляющее большинство – в Ираке и секторе Газа. В 2006 году при различных обстоятельствах погибло 32 сотрудника СМИ: водители, переводчики, техники. Для сравнения: годом ранее эта цифра составила 5 человек.

Уже четвертый год подряд "Репортеры без границ" называют самой опасной для журналистов страной Ирак. Там в общей сложности были убиты 64 представителя масс-медиа. За Ираком в "черном списке" опасных стран следуют Мексика (9 человек) и Филиппины (6).

В 2006 году задержаниям и арестам, по сведениям "Репортеров без границ", подвергался минимум 871 журналист, против 1 472 человека были совершены агрессивные действия либо звучали угрозы. В работу 912 средств массовой информации вмешивалась цензура.

В том числе четыре журналиста из СНГ

В списке погибших, опубликованном на сайте организации, названы имена четырех журналистов из стран СНГ.

В России 26 февраля ушел из жизни корреспондент НТВ Илья Зимин, 26 июля погиб саратовский журналист Евгений Герасименко, 7 октября - корреспондент "Новой газеты" Анна Политковская.

В Туркмении 14 сентября была убита Огульсапар Мурадова, работавшая для радиостанции "Свободная Европа". (ак)