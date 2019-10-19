 В Ярославской области при пожаре погибли пять малолетних детей | Новости из Германии о России | DW | 19.10.2019

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Россия

В Ярославской области при пожаре погибли пять малолетних детей

Общее число жертв пожара в Ростове Великом достигло семи человек, из них пятеро детей в возрасте до 6 лет. Пожар произошел в многоквартирном доме барачного типа.

Карета скорой помощи

В Ярославской области в результате пожара в Ростове Великом в ночь на субботу, 19 октября, погибли не менее семи человек, еще трое госпитализированы, двое из них находятся в реанимации. В правительстве Ярославской области сообщили, что среди погибших - пятеро детей в возрасте до 6 лет и 23-летняя девушка.

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Ранее сообщалось о шести погибших. Позднее было обнаружено тело еще одной жертвы.

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме барачного типа на улице Ленинская около 5 часов утра по московскому времени. Площадь возгорания составила 600 кв. м. Из дома было эвакуировано 25 человек. Открытое горение удалось ликвидировать через два с половиной часа.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет РФ по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

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    Автор: Екатерина Венкина


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