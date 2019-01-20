В Японии скончался старейший в мире мужчина

Житель города Дзёэцу в префектуре Ниигата, Титэцу Ватанабэ, скончался в возрасте 112 лет. Об этом информационное агентство Kyodo сообщает во вторник, 25 февраля. По его сведениям, смерть наступила 23 февраля. В последние дни мужчина испытывал проблемы со здоровьем, пишет ежедневное издание Mainichi Shimbun со ссылкой на родных долгожителя.

Титэцу Ватанабэ родился 5 марта 1907 года. Участвовал во Второй мировой войне. Впоследствии работал гражданским служащим до выхода на пенсию. У него остались 5 детей, 12 внуков, 16 правнуков и один праправнук. Японец увлекался искусством оригами и каллиграфией, а также считал улыбку секретом своего долголетия.

В середине февраля Ватанабэ был признан старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса. Прежний обладатель титула старейшего мужчины на планете, 113-летний Масадзо Нонака, также жил в Японии и скончался в январе 2019-го. В этой же стране живет и старейшая женщина на планете - 117-летняя Кане Танака.

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