 В Японии скончался старейший в мире мужчина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.02.2020

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Мир

В Японии скончался старейший в мире мужчина

Житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабэ умер на 113-м году жизни. Поклонник оригами и каллиграфии был признан старейшим мужчиной мира по версии Книги рекордов Гиннесса.

Титэцу Ватанабэ с сертификатом Книги рекордов Гиннесса

Титэцу Ватанабэ с сертификатом Книги рекордов Гиннесса

Житель города Дзёэцу в префектуре Ниигата, Титэцу Ватанабэ, скончался в возрасте 112 лет. Об этом информационное агентство Kyodo сообщает во вторник, 25 февраля. По его сведениям, смерть наступила 23 февраля. В последние дни мужчина испытывал проблемы со здоровьем, пишет ежедневное издание Mainichi Shimbun со ссылкой на родных долгожителя.

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Титэцу Ватанабэ родился 5 марта 1907 года. Участвовал во Второй мировой войне. Впоследствии работал гражданским служащим до выхода на пенсию. У него остались 5 детей, 12 внуков, 16 правнуков и один праправнук. Японец увлекался искусством оригами и каллиграфией, а также считал улыбку секретом своего долголетия.

В середине февраля Ватанабэ был признан старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса. Прежний обладатель титула старейшего мужчины на планете, 113-летний Масадзо Нонака, также жил в Японии и скончался в январе 2019-го. В этой же стране живет и старейшая женщина на планете - 117-летняя Кане Танака.

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    Автор: Ханна Фукс, Инга Ваннер


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