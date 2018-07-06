В Японии растет число погибших из-за наводнений

В Японии в результате наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, погибли не менее 69 человек, сообщает японское информагентство Kyod в воскресенье, 8 июля. Пропавшими без вести числятся 45 человек, еще четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии.
В результате сильных дождей и оползней, начавшихся 5 июля, сильнее всего пострадала префектура Хиросима: 1,7 млн жителей вынуждены покинуть свои дома, число погибших достигло 27 человек, а пропавших без вести - 21. В 18 из 47 японских префектур эвакуированы в общей сложности около 3,6 млн человек. В поисково-спасательной операции задействованы тысячи человек.
Метеослужба предупреждает о новых ливнях
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал "гонками на время" операцию по поиску и спасению пострадавших, в которой участвуют тысячи человек. До сих пор большое число людей находится в небезопасном положении, отметил Абэ. Накануне он назвал сложившуюся ситуацию "чрезвычайно серьезной" и поручил кабинету министров предпринять все необходимое для спасения граждан.
Метеорологическая служба отмечает, что, в частности, в префектурах Киото и Гифу впервые выпало такое большое количество осадков. Специалисты предупреждают о новых дождях, оползнях и подъеме уровня воды
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Автор: Сабрина Пабст, Максим Нелюбин