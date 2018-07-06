 В Японии растет число погибших из-за наводнений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.07.2018

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Мир

В Японии растет число погибших из-за наводнений

Сильные дожди и оползни затронули 18 префектур Японии, около 3,6 млн жителей которых были эвакуированы. Сильнее всего пострадала Хиросима, где погибли не мене 27 человек.

В Японии после ливней

В Японии в результате наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, погибли не менее 69 человек, сообщает японское информагентство Kyod в воскресенье, 8 июля. Пропавшими без вести числятся 45 человек, еще четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Контекст

Жертвами наводнения в Греции стали уже 20 человек. Ливни и сильный ветер в стране не прекращаются уже неделю. (19.11.2017)

Эта фотография была сделана в понедельник, 11 июня, на федеральном автобане A8 в немецкой земле Саар. Ручей Кёллербах после сильного ливня вышел из берегов. (12.06.2018)

В результате сильных дождей и оползней, начавшихся 5 июля, сильнее всего пострадала префектура Хиросима: 1,7 млн жителей вынуждены покинуть свои дома, число погибших достигло 27 человек, а пропавших без вести - 21. В 18 из 47 японских префектур эвакуированы в общей сложности около 3,6 млн человек. В поисково-спасательной операции задействованы тысячи человек.

Метеослужба предупреждает о новых ливнях

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал "гонками на время" операцию по поиску и спасению пострадавших, в которой участвуют тысячи человек. До сих пор большое число людей находится в небезопасном положении, отметил Абэ. Накануне он назвал сложившуюся ситуацию "чрезвычайно серьезной" и поручил кабинету министров предпринять все необходимое для спасения граждан.

Метеорологическая служба отмечает, что, в частности, в префектурах Киото и Гифу впервые выпало такое большое количество осадков. Специалисты предупреждают о новых дождях, оползнях и подъеме уровня воды

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    Автор: Сабрина Пабст, Максим Нелюбин


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