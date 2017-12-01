В Японии прошел ритуал отречения от престола императора Акихито. Утром во вторник, 30 апреля, 85-летний монарх провел обряд в храме Касикодоро, сообщив о своем уходе синтоистским богам, в частности богине солнца Аматэрасу, считающейся в Японии прародительницей императорской семьи. Часть ритуала была обнародована японскими СМИ.

Вечером состоялась официальная церемония сложения императорских полномочий. На ней присутствовали 338 человек - императрица Митико, престолонаследник Нарухито, руководители всех ветвей государственной власти и представители органов местного самоуправления. Акихито, взошедший на престол в начале 1989 года после смерти своего отца Хирохито, выступил с последним словом в качестве императора. Благодарственную речь произнес премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Официально Акихито ушел с престола в полночь по местному времени (18 часов мск). Тем самым завершилась 30-летняя эра Хэйсэй ("Установление мира"). 1 мая титул императора перейдет к старшему сыну Акихито - Нарухито. В тот же день он получит императорские регалии и императорские печати, а также встретится с премьер-министром. Вторая церемония восхождения на престол пройдет 22 октября, на нее будут приглашены гости как из самой Японии, так и из-за рубежа. Третий и последний ритуал - Дайдзёсай (ритуальная трапеза с богами) - будет совершен 14-15 ноября. С восхождением 59-летнего кронпринца на престол начнется эра "Рэйва" ("Прекрасная гармония").

Добровольное решение императора Акихито

Решение Акихито добровольно отречься от престола, объявленное летом 2016 года, стало первым в японской истории более чем за 200 лет - в последний раз император отказался от Хризантемового трона в 1817 году.

Монарх обосновал свое решение преклонными годами и проблемами со здоровьем - у него диагностирован рак простаты и проблемы с сердцем. Японский парламент, приняв специальный закон, разрешил императору уйти на покой.

Отречение нынешнего императора также вызвало дискуссию в Японии о проблеме престолонаследия. По нынешним законам, императором могут быть только мужчины, хотя ранее в истории страны были и императрицы. Сейчас в списке престолонаследников трое мужчин: сам Нарухито, его младший брат принц Акисино и 11-летний принц Хисахито, сын Акисино. У самого Нарухито есть только один ребенок - дочь.

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