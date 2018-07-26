 В Японии казнены все приговоренные к смерти члены ″Аум синрикё″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Японии казнены все приговоренные к смерти члены "Аум синрикё"

В Японии казнены шесть последних приговоренных к смерти членов "Аум синрикё". Основатель секты Сёко Асахара был казнен в начале июля вместе с шестью единомышленниками.

Соко Асахара, 1995 год

Соко Асахара, 1995 год

В Японии в четверг, 26 июля, казнены шесть последних приговоренных к смерти членов радикальной секты "Аум синрикё". Эту информацию подтвердила министр юстиции страны Йоко Камикава. Основатель секты Сёко Асахара и шесть его последователей были казнены в начале июля.

Контекст

Согласно докладу международной организации Amnesty International, в 2017 году в мире реже применяли смертную казнь. Но правозащитники располагают данными не по всем странам. (12.04.2018)

Четыре человека в Беларуси могут быть в любой момент расстреляны. Об этом 5 октября заявил правозащитник Андрей Полуда, представляя доклад о ситуации со смертной казнью в Беларуси. (05.10.2016)

20 марта 1995 года члены "Аум синрикё" в утренние часы пик распылили в токийском метро смертоносный газ зарин. В результате погибли 13 человек, еще более шести тысяч получили ранения и травмы. Посредством этого нападения сектанты хотели помешать полиции провести обыск в штаб-квартире "Аум синрикё" у подножья священной горы Фудзияма. Это был первый в мире теракт с применением отравляющего газа.

Асахара был арестован 16 мая 1995 года. После самого продолжительного в Японии судебного марафона полуслепой гуру и 12 его последователей в 2006 году были приговорены судом в Токио к повешению. Они были признаны виновными в причастности к теракту в токийском метро и других убийствах, в общей сложности по 27 пунктам.

Смотрите также:

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    183 учреждения

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 183 пенитенциарных учреждения. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера (хотя, пожалуй, ее можно назвать и комнатой) в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн. евро. Корпус предназначен для 96 осужденных. Кроме камер, здесь оборудован также большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми балончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. Кстати говоря, в 183 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключеного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Хлеб немцы на обед не едят. Но добавки салата хватает на всех.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн-Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо опасные преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14 - 17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18 - 20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время сидел здесь.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. А в ней есть, например, фитнес-центр,

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 01:09
Now live
01:09 мин

Кто лидирует по числу смертных казней в мире? (11.04.2017)

 

Контекст

Как выглядят немецкие тюрьмы

Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы? (14.09.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто лидирует по числу смертных казней в мире? (11.04.2017)  

Дональд Трамп требует смертной казни для террориста из Нью-Йорка  

Фармконцерны оставили США без инъекций для казней  

Также по теме

Japan Festnahme von Shoko Asahara

В Японии казнили основателя секты "Аум Синрике" 06.07.2018

По данным японских СМИ, приведен в исполнение смертный приговор в отношении Сёко Асахары - лидера секты "Аум Синрикё", устроившей теракт в токийском метро в 1995 году.

Katsuya Takahashi Letztes flüchtiges Aum-Mitglied

Секту "Аум Синрикё" признали в РФ террористической организацией 20.09.2016

Деятельность "Аум Сенрикё" на территории РФ запрещена. Ранее в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны члены ячейки этой секты, деятельность которой, по версии СКР, связана с насилием.

Самые читаемые

Оппозиция в ФРГ критикует Меркель за неожиданную встречу с Лавровым  

Что советуют гипертоникам немецкие эксперты  

Госсекретарь США рассказал о деталях встречи Трампа и Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно