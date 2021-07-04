 В Якутии из-за пожаров приостановлено речное и авиасообщение | Новости политики из Германии | DW | 18.07.2021

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Политика

В Якутии из-за пожаров приостановлено речное и авиасообщение

Временное прекращение судоходства по Лене и задержка авиарейсов в аэропорту Якутска продиктованы отсутствием видимости в связи с задымленностью.

Пожар в тайге

В Якутии в связи с отсутствием видимости из-за густого дыма от лесных пожаров приостановлены движение судов по реке Лене, а также полеты самолетов. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщается в пресс-службе регионального правительства. Гражданам рекомендовано воздержаться от каких-либо поездок.

Согласно сведениям Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время задымленность фиксируется в 18 районах Якутии. В эту зону попадает 51 населенный пункт, в том числе - региональный центр. Как следует из обнародованного сообщения, в Якутск дым заносит северо-западный ветер. Специалисты ожидают, что 21 июля он сменит направление.

Якутия является одним из наиболее пожароопасных российских регионов. На данный момент из 223 вспыхнувших на ее территории природных пожаров на общей площади свыше 1,4 млн гектаров, из которых более 1,2 млн гектаров занимают леса, потушить удалось лишь 12. В связи со стихийным бедствием в республике введен режим чрезвычайной ситуации.

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    Автор: Даниэль Хайнрих


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