В Якутии из-за пожаров приостановлено речное и авиасообщение

В Якутии в связи с отсутствием видимости из-за густого дыма от лесных пожаров приостановлены движение судов по реке Лене, а также полеты самолетов. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщается в пресс-службе регионального правительства. Гражданам рекомендовано воздержаться от каких-либо поездок.
Согласно сведениям Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время задымленность фиксируется в 18 районах Якутии. В эту зону попадает 51 населенный пункт, в том числе - региональный центр. Как следует из обнародованного сообщения, в Якутск дым заносит северо-западный ветер. Специалисты ожидают, что 21 июля он сменит направление.
Якутия является одним из наиболее пожароопасных российских регионов. На данный момент из 223 вспыхнувших на ее территории природных пожаров на общей площади свыше 1,4 млн гектаров, из которых более 1,2 млн гектаров занимают леса, потушить удалось лишь 12. В связи со стихийным бедствием в республике введен режим чрезвычайной ситуации.
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"Зеленые легкие" планеты в дыму и пламени
Густой дым окутал значительную часть бассейна Амазонки. С высоты птичьего полета лучше всего становится ясно, какую драму являют собой пожары в тропических лесах Амазонии. Гигантские стены пламени пожирают лежащие на их пути громадные лесные массивы. Бесконечные клубы дыма свидетельствуют о продолжающейся экологической катастрофе: "зеленые легкие" нашей планеты охвачены огнем.
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Пожарные самоотверженно борются с огнем
Деревья быстро превращаются в обгорелые пни, а беспощадное пламя продолжает распространяться дальше. Тысячи пожарных, рискуя жизнью, пытаются его остановить. Видимо, их усилий уже недостаточно. Под давлением международного сообщества власти Бразилии решили направить для борьбы с лесными пожарами в Амазонии военных.
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Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов
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Ситуация не терпит промедления: семь из 26 штатов Бразилии ввели чрезвычайное положение и попросили о помощи федеральное правительство. Статистика выглядит драматически: по информации Национального института космических исследований (INPI), с начала года в Бразилии зафиксировано более 75 000 лесных пожаров - на 84% больше, чем в 2018 году.
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Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов
Катастрофы, вызванные жизнедеятельностью человека
К сожалению, сильные пожары для Бразилии вовсе не исключение. Они то и дело вспыхивают в период засух. Однако причины сокрушающего все на своем пути огня бывают вызваны и жизнедеятельностью человека. По данным экологов, ответственность за недавний рост масштабов пожаров несут фермеры. Выжигая леса, они хотят получить земли под пастбища для крупного рогатого скота.
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Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов
Инфраструктура в опасности
Пожары в Бразилии представляют собой угрозу не только для отдаленных лесных регионов. Насколько близко они могут подойти к жилым зонам, показывает это фото, сделанное вблизи города Куиаба на юго-востоке страны. На обочине автомагистрали, связывающей столицу штата Мату-Гросу с соседней Боливией, огонь пылает в угрожающей близости от проезжающих мимо машин.
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Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов
Протесты против президента Болсонару
Во многих регионах Бразилии тем временем формируется противостояние курсу центральных властей. Прежде всего это касается экологической политики президента Жаира Болсонару, превратившегося в главный раздражающий фактор для демонстрантов. Он неоднократно заявлял, что выступает за экономическое освоение бассейна Амазонки. За нерешительную реакцию на лесные пожары Болсонару критиковали по всему миру.
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Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов
Макрон против Болсанару
Особо отличился в этом смысле президент Франции. Эмманюэль Макрон даже пригрозил заблокировать торговое соглашение ЕС с союзом Меркосур (куда входит Бразилия), мотивируя это тем, что бразильский президент Болсонару "солгал" и не намерен выполнять взятых на себя обязательств по защите климата. По мнению Макрона, власти страны не предпринимают достаточно усилий по сохранению дождевых лесов Амазонии.
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Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов
Мировое сообщество поддерживает борьбу с огнем в Бразилии
Тем временем из-за масштаба стихийного бедствия Бразилия получила поддержку мирового сообщества. На саммите "большой семерки" ее участники объявили о выделении Бразилии около 20 млн евро срочной помощи. Они пойдут в первую очередь на финансирование самолетов, предназначенных для тушения пожаров. Более половины суммы - 11 млн евро - предоставит Великобритания.
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Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов
Бразилия должна одобрить предоставление ей помощи
Участники G7 согласовали также план по высаживанию новых деревьев в Амазонии. Дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Окончательное согласование плана будет зависеть от его одобрения в Бразилии. Президент Болсонару не раз отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, расценивая ее как "вмешательство во внутренние дела страны".
Автор: Даниэль Хайнрих