 В Южном Тироле автомобиль въехал в группу туристов: шесть погибших | Новости из Германии о Германии | DW | 05.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Южном Тироле автомобиль въехал в группу туристов: шесть погибших

По предварительным данным, в результате наезда автомобиля в Лутаго погибли минимум шесть человек. Еще 11 госпитализированы.

Вид на город Брунек в Южном Тироле

Автомобиль въехал в группу туристов в южнотирольском Лутаго, расположенном вблизи границы с Австрией в коммуне Валле-Аурина на севере Италии. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя полиции в городе Больцано.

Контекст

На пограничном перевале Бреннер близ итальянской провинции Южный Тироль и на переходе Арнольдштайн близ итальянской и словенской границ Вена намерена ввести меры пограничного контроля. (16.02.2016)

Причиной стал возросший поток беженцев через Южный Тироль. Благодаря этому, Бавария сможет разместить уже прибывших на ее территорию беженцев. (02.09.2015)

По данным агентства, инцидент произошел рано утром, в результате наезда шесть человек погибли. Сотрудник полиции исходит из того, что все жертвы - граждане ФРГ.

По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, наезд произошел в 01.15 (около 03.15 мск) 5 января. Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Водитель машины в ДТП выжил.

На место происшествия были вызваны около 160 сотрудников экстренных служб.

Причины случившегося устанавливаются, хотя полиция склоняется к версии несчастного случая. Местные власти сообщили, что в первой половине дня проведут специальную пресс-конференцию в связи с инцидентом в Лутаго.

Смотрите также: 

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Торговый центр Olympia под ударом

    Примерно в 17:50 по местному времени преступник открыл огонь по посетителям мюнхенского торгового центра Olympia. Он находится в 6 остановках метро от главного железнодорожного вокзала города.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Экстренная эвакуация

    Посетители торгового центра были в срочном порядке эвакуированы. Некоторые сотрудники Olympia прятались в самóм здании.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Полиция в деле

    Полиция, сразу прибывшая на место преступления, оцепила здание. В связи с преступлением в город ожидается прибытие отрядов спецназначения из различных федеральных земель, включая элитное подразделение GSG9.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Территория оцеплена

    Территория вокруг торгового центра была оцеплена. В связи со стрельбой в Olympia в Мюнхене было объявлено особое положение.

  • Deutschland Öffentliche Vehkehrsmitteln in München sind eingestellt

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Общественный транспорт прервал работу

    Из-за стрельбы в городе было полностью перекрыто движение общественного транспорта.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Не исключен теракт

    Следственные органы не исключают, что может идти речь о теракте. Однако к вечеру 22 июля официальных данных о квалификации преступления как теракт не поступало.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Трое лиц, вооруженных длинноствольным оружием

    По сообщению полиции, в Мюнхене сложилась "острая ситуация в связи с террористической угрозой". Ведется розыск трех лиц, вооруженных длинноствольными стрелковым оружием.


Смотреть видео 03:31

Безопасный экстрим в Тироле

Контекст

Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

Вечером 22 июля в одном из торговых центров Мюнхена неизвестные открыли огонь. В фотогалерее DW - основные подробности первых часов после трагедии. (22.07.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Безопасный экстрим в Тироле  

Грузовик врезался в толпу людей в Ницце  

Теракт в Галле: предполагаемый преступник – немец  

Реклама

Самые читаемые

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 иранским объектам  

"Газпром" перестал быть единственным поставщиком газа в Финляндию  

Чем обернется конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно