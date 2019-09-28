 В Южной Корее на танкере с россиянами на борту произошел взрыв | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.09.2019

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Мир

В Южной Корее на танкере с россиянами на борту произошел взрыв

В ходе мощного пожара огонь перекинулся с танкера Stolt Groenland на другое судно.

Порт Ульсан

Порт Ульсан

В южнокорейском порту Ульсан на берегу Японского моря взорвался и загорелся нефтяной танкер Stolt Groenland, после чего огонь перекинулся на еще одно пришвартованное поблизости судно. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщило агентство Yonhap.

По его данным, пострадали минимум девять моряков, один из них - в тяжелом состоянии. Как сообщает японский телеканал NHK, среди членов команды были граждане РФ и Филиппин.

Инцидент произошел примерно в 10.51 по местному времени (04.51 мск). Над танкером вместимостью 25 тыс. тонн под флагом островов Кайман вскоре начали подниматься плотные клубы дыма.

Контекст

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Причины возгорания устанавливаются. На момент происшествия на борту Stolt Groenland находились 25 человек, на соседнем судне - 21, их всех удалось эвакуировать.

По данным Генконсульства России в Пусане, никто из находившихся на судне десяти россиян серьезно не пострадал. По утверждению капитана, на танкере не велись ремонтные или погрузочные работы. 

Судно Stolt Groenland было построено в 2009 году. Оно может использоваться для перевозки химических веществ и нефтепродуктов.

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