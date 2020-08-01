В Южной Корее задержали лидера христианской секты и противника локдауна

В Южной Корее по обвинению в противодействии мерам правительства по борьбе с коронавирусом задержан лидер христианской секты "Синчхончжи" Ли Ман Хи. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает агентство dpa.

Именно руководство секты власти Южной Кореи подозревают в способствовании ухудшению эпидемиологической ситуации - более трети из 14336 случаев заражения в стране приходится на членов секты.

Прокуратура обвиняет Ли Ман Хи в обнародовании неверных данных о числе сторонников секты и проведении незаконных собраний. Кроме того, его подозревают в присвоении около 4 миллионов евро из пожертвований.

В Южной Корее центром пандемии стал город Даегу, в котором сильны позиции секты, распространяющей свое влияние и на некоторые области в Китае. Религиозная организация все обвинения в свой адрес и адрес своего лидера отвергает. В пятницу в стране был зафиксирован 31 случай заражения.

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