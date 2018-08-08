 В Эстонии ищут выпущенную по ошибке ракету с испанского истребителя | Новости из Германии о Европе | DW | 08.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

В Эстонии ищут выпущенную по ошибке ракету с испанского истребителя

Инцидент произошел в небе Эстонии 7 августа. Обломки ракеты пока не обнаружены. Военные не исключают, что она могла взорваться в воздухе.

Самолет Eurofighter ВВС Испании

Самолет Eurofighter ВВС Испании

Эстонские военные ищут боевую ракету класса "воздух-воздух", выпущенную по ошибке 7 августа с испанского истребителя Eurofighter в небе Эстонии. Как сообщила газета Postimees, люди, живущие неподалеку от места инцидента, слышали в воздухе сильный хлопок, поэтому ракета могла взорваться в воздухе. Ракета типа AMRAAM снабжена режимом самоуничтожения, но не исключено, что она упала на землю. Радиус ее полета составляет около 100 км. Предполагаемое место падения находится в 40 км к северу от города Тарту, там идут ее поиски.

Контекст

Латвия вместе с двумя другими странами Балтии обрела независимость раньше остальных советских республик. С тех пор она ориентируется только на Запад. Портрет республики к 20-летию распада СССР. (24.05.2011)

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы встретились с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. Они предупредили США о попытках Москвы подорвать основу их демократических институтов. (06.03.2018)

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил обеспокоенность в связи со случившимся. Он призвал Североатлантический альянс рассмотреть инцидент "очень серьезно и заняться быстрым выяснением обстоятельств произошедшего". До завершения расследования испанские истребители останутся на земле. Вместо них боевое дежурство в небе над странами Балтии будут нести самолеты ВВС Португалии, сообщил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

ВВС различных стран НАТО взяли на себя контроль воздушного пространства стран Балтии, не имеющих собственной военной авиации, еще в 2004 году - сразу после присоединения Латвии, Литвы и Эстонии к Североатлантическому альянсу. Сейчас патрулированием в рамках миссии НАТО  Baltic Air Policing в течение четырех месяцев занимаются ВВС Испании и Португалии. Силы НАТО размещены на базах в эстонском Эмари и литовском Шяуляе.

Смотрите также: 

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 01:02
Now live
01:02 мин

Минобороны США опубликовало видео перехвата российских Су-30 в небе над Балтикой

 

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Минобороны США опубликовало видео перехвата российских Су-30 в небе над Балтикой  

Чья песенка слаще для НАТО? - "Заповедник", выпуск 37, сюжет 3  

Почему Трамп шантажирует Европу выходом из НАТО  

Штайнмайер пообещал странам Балтии полную поддержку Берлина  

Самые читаемые

Спустя 10 лет: что важно знать о пятидневной войне России и Грузии  

Почему русских не берут на работу в Германии  

Комментарий: Как Путин победил Саакашвили, но проиграл Грузии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно