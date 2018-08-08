В Эстонии ищут выпущенную по ошибке ракету с испанского истребителя

Эстонские военные ищут боевую ракету класса "воздух-воздух", выпущенную по ошибке 7 августа с испанского истребителя Eurofighter в небе Эстонии. Как сообщила газета Postimees, люди, живущие неподалеку от места инцидента, слышали в воздухе сильный хлопок, поэтому ракета могла взорваться в воздухе. Ракета типа AMRAAM снабжена режимом самоуничтожения, но не исключено, что она упала на землю. Радиус ее полета составляет около 100 км. Предполагаемое место падения находится в 40 км к северу от города Тарту, там идут ее поиски.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил обеспокоенность в связи со случившимся. Он призвал Североатлантический альянс рассмотреть инцидент "очень серьезно и заняться быстрым выяснением обстоятельств произошедшего". До завершения расследования испанские истребители останутся на земле. Вместо них боевое дежурство в небе над странами Балтии будут нести самолеты ВВС Португалии, сообщил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

ВВС различных стран НАТО взяли на себя контроль воздушного пространства стран Балтии, не имеющих собственной военной авиации, еще в 2004 году - сразу после присоединения Латвии, Литвы и Эстонии к Североатлантическому альянсу. Сейчас патрулированием в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing в течение четырех месяцев занимаются ВВС Испании и Португалии. Силы НАТО размещены на базах в эстонском Эмари и литовском Шяуляе.

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