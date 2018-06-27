В Штутгарте цветет аморфофаллус - гигантский и дурно пахнущий

Выставка камелий в Кельне

Предположительно, именно Зибольд в 1829 году направил в Европу большую партию этих растений, которые положили начало выведению многих широко распространенных сейчас сортов. Сначала камелии можно было увидеть лишь в ботанических садах, но уже вскоре они начали входить в моду среди европейской знати и богачей, которые были готовы платить за них очень большие суммы. На фото - камелия "Tom Thumb".