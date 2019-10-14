В Шотландии снимают судимость с осужденных за гомосексуализм

Во вторник, 15 октября, судимость мужчин, осужденных в Шотландии в последние десятилетия за гомосексуальные отношения по обоюдному согласию, будет автоматически погашена. Как сообщает агентство Reuters, соответствующий закон, вступивший сегодня в силу, должен устранить "историческую ошибку".

В Шотландии живут сотни мужчин с до сих пор непогашенной судимостью за гомосексуализм, многим из которых она стоила карьеры и приводила к депрессиям. "Мы знаем случаи, когда еще в начале девяностых мужчины попадали в суд просто потому, что они поцеловали своего бойфренда на улице", - заявил директор правозащитной ЛГБТ-организации Equality Network Тим Хопкинс.

"Просьба о прощении и отмотка назад не может компенсировать весь вред, причиненный этими дискриминационными законами, но они по крайней мере делают положение людей более комфортным", - заявил Хопкинс. Шотландия отменила наказание за гомосексуализм в 1980 году, однако уравнивание возраста согласия с гетеросексуальными парами произошло только в 2001-м. Шотландский закон предусматривает, что судимость будет погашена и у тех, кто уже умер.

В 2017 году немецкий бундестаг единогласно принял решениеотменить все приговоры по 175 параграфу уголовного кодекса, предполагавшему уголовную ответственность за гомосексуальные отношения между мужчинами. Параграф 175 был внесен в уголовный кодекс Германии еще при кайзере, активно применялся в период нацизма, но и после 1945 года оставался в правовой системе ФРГ и ГДР. В 1968 году закон отменили в ГДР, годом позже он был смягчен и в Западной Германии, а окончательно его убрали из уголовного кодекса только в 1994 году.

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