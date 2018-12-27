 В Швеции выходцев из Узбекистана и Киргизии обвинили в терроризме | Новости из Германии о Европе | DW | 27.12.2018

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Европа

В Швеции выходцев из Узбекистана и Киргизии обвинили в терроризме

По данным следствия, подозреваемые хранили у себя 660 килограммов и 105 литров химикатов, включая горючий пероксид водорода.

Полицейский в Швеции

Полицейский в Швеции

В Швеции шестерым подозреваемым предъявлены обвинения в финансировании иностранных структур, имеющих связи с экстремистской группировкой "Исламское государство". Кроме того, троим из них вменяют в вину возможную подготовку теракта, передала в четверг, 27 декабря, шведская радиовещательная организация Sveriges Radio.

По данным прокуратуры, трое обвиняемых "приобрели и хранили большие объемы" - порядка 660 килограммов и 105 литров - химикатов, а также "другие подручные средства", предназначенные для "нанесения вреда здоровью и убийства людей".

Контекст

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При этом речь шла, в частности, о такой горючей химической жидкости, как пероксид водорода, использовавшейся, в том числе, боевиками в ходе взрывов в Лондоне в 2005 году.

Один из подозреваемых имел связи с террористом Акиловым

Пятеро подозреваемых помещены под стражу в окрестностях Стокгольма, шестой - родом из Стремсунда в центральной Швеции - пока остается на свободе.

По данным следствия, трое подозреваемых - выходцы из Узбекистана и Киргизии. Минимум один из них поддерживал контакты с гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым, который 7 апреля 2017 года  направил угнанный им грузовик в скопление людей на центральной торговой улице шведской столицы.

Основные слушания по делу начнутся 7 января 2019 года и продлятся до начала февраля.

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    Автор: Александра Елкина


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В Стокгольме минутой молчания почтили память жертв теракта

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10 самых громких терактов в Европе

Лондон, Париж, Берлин, а теперь и Манчестер. Европейские города все чаще становятся мишенью радикальных исламистов. Самые резонансные теракты в Европе за последние годы - в фотогалерее DW. (23.05.2017)  

Ссылки в интернете

Материал Sveriges Radio

Аудио- и видеофайлы по теме

В Стокгольме минутой молчания почтили память жертв теракта  

Грузовик врезался в толпу людей в Стокгольме  

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