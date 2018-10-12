В Швеции второй раз пробуют сформировать правительство

Председатель шведского парламента - риксдага Андреас Норлен повторно поручил провести коалиционные переговоры с целью формирования правительства исполняющему обязанности премьер-министра Стефану Лёвену. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщается на сайте риксдага.

Теперь у социал-демократа Лёвена есть две недели на то, чтобы попытаться договориться с представителями партий, прошедших в парламент по результатам выборов 9 сентября. Если его попытка сформировать кабинет окажется неудачной, глава риксдага может еще дважды выдвинуть новые кандидатуры. А если успехом не увенчается ни одна из них, будут назначены новые выборы.

Правые популисты - третья сила

Ранее, 14 октября, стало известно, что коалиционные переговоры, проводившиеся представителем Умеренной коалиционной партии (УКП) Ульфом Кристерсоном, потерпели крах. После того, как 25 сентября риксдаг выразил недоверие действующему премьер-министру страны Стефану Лёвену, председатель парламента дал возможность собрать кабинет Кристерсону.

Возглавляемый Кристерсоном правоцентристских альянс проиграл выборы правившему до того красно-зеленому блоку под руководством Лёвена с перевесом всего в один голос - 143 против 144. Однако оба эти результата недостаточны для того, чтобы сформировать правительство большинства в риксдаге (349 депутатских кресел). Третьей силой в риксдаге стала правопопулистская партия "Шведские демократы" (62 голоса).

Именно при поддержке этой партии место спикера после выборов смог занять представитель правоцентристского альянса Норлен, а также был выражен вотум недоверия Лёвену. Однако никто пока не хочет входит в коалицию со "Шведскими демократами". Поэтому сначала Кристерсон, а теперь Лёвен должны привлекать на свою сторону представителей противоположного альянса.

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