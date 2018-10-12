 В Швеции второй раз пробуют сформировать правительство | Новости из Германии о Европе | DW | 15.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

В Швеции второй раз пробуют сформировать правительство

После вотума недоверия действующему премьеру Стефану Лёвену правоцентрист Ульф Кристерсон не смог собрать кабинет. Это вновь поручено Лёвену, но дело осложняют правые популисты.

Исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Стефан Лёвен

Исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Стефан Лёвен

Председатель шведского парламента - риксдага Андреас Норлен повторно поручил провести коалиционные переговоры с целью формирования правительства исполняющему обязанности премьер-министра Стефану Лёвену. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщается на сайте риксдага.

Контекст

На парламентских выборах в Швеции 9 сентября правые популисты из партии "Шведские демократы" заняли третье место. Кто они на самом деле и каких взглядов придерживаются? (08.09.2018)

В 2015 году в Швецию прибыло рекордное число беженцев: Напряжение в обществе растет, и ультраправые пользуются все большей популярностью. Репортаж DW из деревни Ревингеби. (14.01.2016)

Стефан Лёвен останется в должности до завершения коалиционных переговоров о кандидатуре нового премьера. У риксдага будет четыре попытки избрать главу правительства. (25.09.2018)

"Красно-зеленый" блок лишь незначительно опередил своих противников из правоцентристского альянса. Ни у одной из сторон нет большинства в парламенте, необходимого для формирования правительства. (16.09.2018)

Теперь у социал-демократа Лёвена есть две недели на то, чтобы попытаться договориться с представителями партий, прошедших в парламент по результатам выборов 9 сентября. Если его попытка сформировать кабинет окажется неудачной, глава риксдага может еще дважды выдвинуть новые кандидатуры. А если успехом не увенчается ни одна из них, будут назначены новые выборы.

Правые популисты - третья сила

Ранее, 14 октября, стало известно, что коалиционные переговоры, проводившиеся представителем Умеренной коалиционной партии (УКП) Ульфом Кристерсоном, потерпели крах. После того, как 25 сентября риксдаг выразил недоверие действующему премьер-министру страны Стефану Лёвену, председатель парламента дал возможность собрать кабинет Кристерсону.

Возглавляемый Кристерсоном правоцентристских альянс проиграл выборы правившему до того красно-зеленому блоку под руководством Лёвена с перевесом всего в один голос - 143 против 144. Однако оба эти результата недостаточны для того, чтобы сформировать правительство большинства в риксдаге (349 депутатских кресел). Третьей силой в риксдаге стала правопопулистская партия "Шведские демократы" (62 голоса).

Именно при поддержке этой партии место спикера после выборов смог занять представитель правоцентристского альянса Норлен, а также был выражен вотум недоверия Лёвену. Однако никто пока не хочет входит в коалицию со "Шведскими демократами". Поэтому сначала Кристерсон, а теперь Лёвен должны привлекать на свою сторону представителей противоположного альянса.

Смотрите также:

  • Инфографика: карта мира с данными по количеству женщин в парламентах

    Женщины в парламентах мира: от Руанды до России

    Народные избранницы

    Первое место по количеству женщин в парламенте занимает Руанда, где 61,3% парламентариев - дамы. Такой результат объясняют полным переформатированием политики этой восточноафриканской страны после геноцида 1994 года. Из европейских стран в пятерке лидеров только Исландия с 47,6%. Россия же заняла 128 место: на 1 января 2017 года среди 450 членов Госдумы - только 71 народная избранница (15,8%).

  • Карта мира

    Женщины в парламентах мира: от Руанды до России

    Женская квота

    В среднем число женщин в парламентах мира оценивается в 23,4% - то есть им принадлежит почти каждый четвертый мандат. В топ-десять кроме Руанды входят еще две африканские страны - Сенегал и ЮАР - и четыре латиноамериканские - Боливия, Куба, Никарагуа и Мексика. Этому способствовало введение женской квоты как в парламентах, так и в отдельных партиях.

    Автор: Екатерина Крыжановская


Смотреть видео 26:18
Now live
26:18 мин

Это невероятно: детские банды терроризируют Неаполь - "Европа в фокусе"

Контекст

Женщины в парламентах мира: от Руанды до России

Женщины участвуют в выборах наравне с мужчинами, но вот среди депутатов их по-прежнему меньшинство. Какие страны тут лидируют, и на каком место Россия - в инфографике DW. (08.03.2017)  

Ссылки в интернете

Заявление о новой попытке сформировать правительство Швеции на сайте риксдага

Аудио- и видеофайлы по теме

Это невероятно: детские банды терроризируют Неаполь - "Европа в фокусе"  

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов?  

Интеграция через музыку: в Швеции выступает оркестр детей-беженцев  

Также по теме

Schwedischer Ministerpräsident Stefan Löfven

Премьер-министру Швеции объявлен вотум недоверия 25.09.2018

Стефан Лёвен останется в должности до завершения коалиционных переговоров о кандидатуре нового премьера. У риксдага будет четыре попытки избрать главу правительства.

Schweden Parlamentswahlen

Кто такие "Шведские демократы", или Два лица правых популистов 08.09.2018

На парламентских выборах в Швеции 9 сентября правые популисты из партии "Шведские демократы" заняли третье место. Кто они на самом деле и каких взглядов придерживаются?

Schweden Tomelilla Parlamentswahl

В Швеции популисты добились на выборах лучшего результата в своей истории 09.09.2018

Популистская партия "Шведские демократы" набрала 17,7 процента на выборах в парламент. Одержавшие победу социал-демократы потеряли значительное число мандатов.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Джонатан Литтелл: Кроме Путина, остальная структура власти ненавидит Кадырова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно