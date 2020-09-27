В Швейцарии выдвинуты обвинения против немецких футбольных экс-чиновников

По делу о мошенничестве при проведении в Германии в 2006 году чемпионата мира по футболу Федеральная прокуратура Швейцарии во вторник, 6 августа, выдвинула обвинения сразу против нескольких бывших функционеров Немецкого футбольного союза (НФС). Экс-президент НФС Тео Цванцигер (Theo Zwanziger), бывший генеральный секретарь НФС Хорст Шмидт (Horst Schmidt) и бывший генсек Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), швейцарец Урс Линси, обвинены в групповом мошенничестве, другой бывший президент НФС: Вольфганг Нирсбах (Wolfgang Niersbach), - в содействии мошенничеству. Следствие располагает данными о том, что все четверо в 2005 году утаили от членов оргкомитета ЧМ-2006 истинные цели выплаты 10,3 млн швейцарских франков (6,7 млн евро) членам исполкома ФИФА..



Скандал разгорелся в 2015 году

Скандал вокруг ЧМ-2006 разразился в 2015 году, после того как немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил, что Германия, судя по всему, купила право провести мировое первенство. По информации издания, заявочный комитет создал "черную кассу", в которую в 2000 году тогдашний исполнительный директор Adidas Робер Луи-Дрейфус в частном порядке тайно перевел 10,3 млн швейцарских франков. Утверждалось, что эти деньги были использованы для подкупа четырех азиатских представителей в исполкоме ФИФА.



Поскольку обвинения в коррупции на тот момент уже не подлежали преследованию из-за истечения срока давности, прокуратура Франкфурта-на-Майне занялась расследованием дела об уклонении от уплаты налогов. Теперь дело находится на рассмотрении прокуратуры Швейцарии, где размещается штаб-квартира ФИФА.

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