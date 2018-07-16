В шаге от золота ЧМ-2018: секрет удивительного успеха футбола Хорватии

Выход в финал чемпионата мира по футболу стал для хорватской сборной самым главным и важным успехом в ее истории. И хотя футболистам Хорватии в итоге не удалось победить Францию и завоевать золото, их слаженную игру и несгибаемую волю к победе отметили все специалисты и зрители ЧМ-2018. Даже те, кто в финале болел за французов.

Команда, стоявшая в шаге от победы на мировом футбольном первенстве, должна многое делать правильно - если вообще не абсолютно все. Но в случае с Хорватией это совсем не так. Едва ли в мире существует еще одна национальная футбольная федерация, настолько раздираемая не только скандалами, но и враждой между клубами и их собственными фанатами. На этом фоне выдающийся успех на чемпионате мира команды в форме с красно-белыми квадратами выглядит еще более впечатляющим.

Хорватия - чемпион мира по трансферам

Чтобы понять хорватский футбол, стоит взглянуть на клуб "Динамо" из Загреба. Эта столичная команда - своего рода европейская футбольная кузница кадров. Международный центр спортивных исследований (CIES) установил, что загребское "Динамо" находится на четвертом месте в Европе по количеству подготовленных в команде игроков, которые потом оказались в ведущих футбольных лигах континента. Этот клуб является настоящей Меккой для футбольных скаутов и машиной по зарабатыванию денег посредством трансферов.

Фанаты загребского "Динамо" не отличаются примерным поведением на трибунах, стадион "Максимир"

Благодаря наличию первоклассных футболистов загребское "Динамо" - постоянным кандидат на участие в Лиге чемпионов. Но в лучшем случае клуб участвует только в групповом этапе турнира, часто завершая его на последнем месте. Причина очевидна: фабрика по производству звезд для лучших европейских лиг редко собирает на поле сильную команду, которая в таком составе играет больше половины сезона. Загребское "Динамо" - это нечто вроде фондовой биржи европейского футбола: молодые спортсмены постоянно приходят и, немного набравшись опыта и зарекомендовав себя, переходят в другие клубы.

Уже появление "золотого поколения" - хорватской сборной времен Бобана, Шукера и Бокшича, завоевавшей на ЧМ-1998 бронзу, стало возможным благодаря трем основным принципам работы столичного клуба: отбору молодых талантов, их обучению и последующей продаже в ведущие европейские команды.



"Золотое поколение" хорватской сборной - бронзовые призеры ЧМ-1998

"Динамо" берет под свое крыло юных футболистов из хорватской провинции, воспитывает их, повышая их стоимость, и отправляет за рубеж - преимущественно в немецкую бундеслигк. А уже оттуда они разлетаются по футбольным топ-клубам Англии, Испании и Италии. В итоге на протяжении нескольких лет складывается цепь трансферов на общую сумму, измеряемую сотнями миллионов евро.

Крестный отец хорватской системы трансферов

Крестным отцом этой системы являются Здравко Мамич и его семейный клан. Бывший президент загребского "Динамо" незадолго до начала ЧМ-2018 сбежал в Боснию и Герцеговину, а спустя несколько дней суд в Хорватии признал его виновным в коррупции и финансовых махинациях с трансферами игроков. И приговорил к шести с половиной годам тюремного заключения.

Здравко Мамич

Мамич, как постановил суд, получал от 20 до 50 процентов от зарплаты игроков, которых он продавал в европейские клубы - при этом не одноразово, а ежегодно, до тех пор, пока футболист не прекратит выступать в составе новой команды.

В число футболистов, часть зарплаты которых оседала в карманах Мамича, как выяснилось, входят и входили как нынешние лидеры сборной Хорватии, в частности, Лука Модрич, Марио Манджукич и Деян Ловрен, так звезды прошлых лет, например, Ивица Олич. На суде капитан хорватов, признанный лучшим игроком ЧМ-2018 Лука Модрич выступил с противоречивыми показаниями. Вначале он признался, что выплачивал Мамичу комиссионные, но затем отказался от своих слов. В итоге Модричу было предъявлено обвинение в даче ложных показаний.

В хорватском футболе мошенничество - не редкость

Хорватский футбольный союз (ХФС) также традиционно славится различного рода авантюрами. Показателен эпизод, случившийся во время чемпионата Европы 2016 года, когда глава ХФС прямо во время матча с трибуны давал тренеру указания, касающиеся замены футболистов и тактики ведения игры. Криминальные переплетения интересов в ХФС вносят раскол в ряды футбольных фанатов: на ЧЕ-2016 в ходе поединка между Хорватией и Чехией болельщики сборной устроили драку на трибунах. Долгое время лихорадит и чемпионат Хорватии по футболу. Команды из Сплита, Риеки и Осиека не видят для себя шансов в борьбе против той модели, по которой работает столичное "Динамо".

Хорватские болельщики на ЧМ-2018

Конкуренция между хорватскими футбольными клубами могла бы быть более высокой, если бы Загреб не подминал под себя лучших игроков со всей страны. Даже печально известные ультрас "Динамо" - Bad Blue Boys - бойкотируют матчи своих любимцев из-за махинаций руководства клуба. А стадион "Максимир" - домашняя арена "Динамо" - во время его матчей заполнен менее, чем наполовину.

Спортивные успехи Хорватии как средство самоутверждения нации

И, тем не менее, несмотря на все это, хорваты регулярно объединяются вокруг национальной футбольной сборной. Франьо Туджман, первый президент независимой Хорватии, когда-то отметил, что у молодого государства есть шансы стать объектом интереса в мире благодаря собственным спортивным достижениям.

Туджман придавал большое значение футбольному бренду "Сделано в Хорватии". Симбиоз скрытого комплекса маленькой нации и стремления недавно созданного государства к самоутверждению стал благодатной почвой для возникновения мощного эмоционального мобилизационного заряда.

Как сделать команду из группы легионеров

Но в Хорватии в футбол играют по другим правилам. Движущей силой там являются деньги, и настоящую борьбу за титул чемпиона страны можно наблюдать крайне редко. В первой хорватской футбольной лиге, в ней сейчас 12 клубов, всем другим командам удается лишить золота загребское "Динамо" не чаще, чем раз в десятилетие.

Это происходит, в частности, и потому, что каждый перспективный игрок из провинциальных клубов в итоге оказывается в "Динамо". Сюда стоит добавить и лоббизм в пользу столичного клуба, во времена президентства Туджмана превратившийся практически в парадигму государственной политики и до сих пор наносящий ущерб чемпионату страны по футболу.

Тем удивительнее тот факт, что хорваты дошли до финала ЧМ-2018. Златко Даличу, до этого малоизвестному тренеру с застенчивой улыбкой, удалось создать из группы звезд и просто сильных игроков, выступающих за рубежом, команду с несгибаемой волей к победе. Основным девизом хорватской сборной стал слоган "Мы хотим большего". Пессимисты, которые не верили в успех Хорватии на ЧМ-2018, еще до начала чемпионата забраковали Далича как тренера. Но хорватам удалось достичь практически невозможного - они были в шаге от титула чемпионов мира. И все это несмотря на футбольный хаос дома.

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Звезды мирового футбола Герд Мюллер сейчас Сейчас ему 72 года. Живет он в доме престарелых под Мюнхеном, страдает болезнью Альцгеймера. До недавнего времени работал в тренерском штабе "Баварии". По опросам, проведенным среди жителей Германии накануне ЧМ-2018, был выбран лучшим немецким футболистом всех времен, опередив Клозе, Беккенбауэра и многих других.

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Звезды мирового футбола Карлос Вальдеррама сейчас Он, конечно, немного изменился (ему - 56 лет), но прическе остался верен. Колумбийские болельщики приходят на стадионы в париках "под Вальдерраму". На фото: Вальдеррама на стадионе "Открытие Арена" ("Спартак") в Москве болеет за своих, гимн перед матчем Колумбия - Англия.

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Звезды мирового футбола Юрген Клинсман сейчас Под его руководством Германия завоевала "бронзу" на "домашнем" ЧМ-2006, проиграв в полуфинале итальянцам и выиграв у Португалии матч за третье место. До 2016 года тренировал футбольную сборную США. Сейчас Клинсману 53 года, поговаривают, что в ближайшем будущем он может стать тренером сборной Японии.

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Звезды мирового футбола Дино Дзофф сейчас Был тренером сборной Италии. Под его руководством команда стала вице-чемпионом Европы в 2000 году. В феврале звезде итальянского футбола исполнилось 76 лет.

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Звезды мирового футбола Рууд Гуллит в наши дни Сейчас ему - 55. В 2011 году Гуллит стал главным тренером российского клуба "Терек", но контракт был расторгнут по инициативе клуба - из-за "исключительно плохих результатов". В мае 2017 года Гуллит вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов, став помощником Дика Адвоката.

Звезды мирового футбола Ринат Дасаев в 1986 году Советский футбольный вратарь был одним из лучших голкиперов мира 1980-х годов. Серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года.

Звезды мирового футбола Ринат Дасаев сегодня Ему - 61 год. Он тренерует вратарей и принимает участие в турнирах "ветеранов".

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Звезды мирового футбола Хидэтоси Наката сейчас Ушел из футбола, когде ему было 29 лет. Стал фотомоделью, рекламировал нижнее белье, получив прозвище "японский Бекхэм". Занялся ресторанным бизнесом. Модные эксперты называют его иконой стиля. Наката входит в список самых стильных спортсменов XXI века. В этом году ему исполнился 41 год. Автор: Дарья Брянцева

