В шаге от автокефалии УПЦ: как относятся к томосу в городе Нежин

Украинский город Нежин в Черниговской области называют городом церквей и куполов. С высоты птичьего полета повсюду видны золоченые маковки православных храмов. Всего их в городе пятнадцать: одиннадцать - Московского патриархата, четыре - Киевского.

Настоятель Свято-Покровского храма Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) отец Михаил вместе с матушкой Дарьей заканчивает последние приготовления перед воскресной службой. Говорит, что настроение у него в последнее время "просто прекрасное". Он ждет положительного решения Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украине. "Я мечтаю об этом со дня провозглашения независимости Украины", - признается священник.

Мир с элементами "холодной войны"

Отец Михаил служит в Нежине с 1995 года. За это время он наблюдал разные этапы отношений между двумя патриархатами. Вначале его разными способами старались выжить из города, даже принесли однажды билеты на поезд. Затем страсти более-менее улеглись. Киевскому патриархату не чинили особых препятствий в восстановлении в городе своих церквей и увеличении числа прихожан. До событий на Майдане в 2014 году, рассказывает настоятель, был даже период, когда лично у него были хорошие отношения с некоторыми священниками Московского патриархата. "Мы даже чай вместе пили",- рассказывает отец Михаил.

Нежин - город церквей и куполов

Времена чаепития остались в прошлом. Слишком уж накалилась атмосфера - и после Майдана, и особенно с апреля 2018 года, когда президент Украины Петр Порошенко и Верховная рада обратились к Вселенскому патриархату о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Когда местные власти устраивают мероприятия с участием представителей церкви, рассказывает настоятель, то, конечно, "все приходят и даже кивают в знак приветствия, но почти не разговаривают друг с другом". "Такой себе условный мир, - говорит отец Михаил. - Для себя я называю это холодной войной. Не хочется говорить плохо, но есть священники, которые за спиной проклинают. Ну, как в Украине говорят: "Крутят дули за спиной".

Сторонники и противники единой поместной церкви есть в обоих патриархатах?

Как и в остальных регионах Украины, в церквях Московского патриархата в Нежине священники предпочитают не общаться с прессой, а предлагают связаться с их руководством в Киеве. Один из служителей на условиях анонимности согласился поговорить с DW. Он начал разговор с вопроса: "Вы, наверное, заметили, что, когда в наших информационных сообщениях идет речь о томосе, который хочет получить УПЦ КП, мы пишем это слово только в кавычках?"

Верующие на ступенях одного из храмов Московского патриархата

Священник не относит себя к противникам создания единой поместной УПЦ. "Я жду, чем это закончится. Но все происходящее мне очень не нравится", - признается он и добавляет, что среди его коллег много таких, кто "никогда не встанет рядом со священником из УПЦ КП". С другой стороны, он вполне допускает, что какая-то часть перейдет в единую поместную УПЦ - хотя таких и немного. "Вы что думаете, в Киевском патриархате прямо все мечтают с нами объединиться? Или нет тех, кто не хочет, чтобы Киев получил этот свой томос в кавычках?" - спрашивает священник.

Отец Михаил считает, что все его коллеги молятся за предоставление томоса, за создание единой поместной УПЦ. Он не сомневается в том, что объединение все равно произойдет, хотя процесс этот будет трудным и долгим. "Когда будет томос, очень много священников Московского патриархата к нам потянутся и забудутся все недоразумения", - убежден настоятель храма Святой Покровы.

Нужна ли охрана церквям Московского патриархата?

В Нежине храмы Московского и Киевского патриархатов стоят почти напротив. И мнения прихожан о предоставлении УПЦ КП томоса об автокефалии, разумеется, диаметрально противоположны. "За московский я! Испокон веков все проповеди были на русском языке!" - говорит женщина лет 60. "Мы и наши родители выросли в православии. Какая вообще может быть украинская церковь?", - вторят ей две женщины помоложе, выходящие из храма МП. "Киевский патриархат действует незаконно со своим томосом", - убежденно заявляет мужчина, назвавший себя историком.

"В церквях МП ведут службу на старославянском, и я мало что понимаю. А здесь все понятно, на украинском", - говорит мужчина средних лет, стоящий возле храма КП. Проходящая рядом женщина, даже не дослушав вопроса, заявляет, что "любит Украину", а потому будет ходить "только в храмы Киевского патриархата".

Молодой человек по имени Илья признается, что до Майдана для него не имело значения, в какую церковь ходить. Все изменилось после того, как на востоке Украины вспыхнули боевые действия. "Не могу смириться с войной в Донбассе. Уже 5 лет я говорю по-украински и хожу только в церкви КП", - признается собеседник DW.

Многие жители Нежина, с которыми говорила корреспондент DW, ходят в церкви нечасто и особо не задумываются над тем, храмы какого из патриархатов они посещают. "Я просто иду в ближайшую к дому церковь. Я хожу к Господу Богу, а не к священникам", - говорит женщина, гуляющая на улице с маленькой собачкой.

Экскурсовод из Нежина Анатолий всегда рассказывает туристам, какому патриархату принадлежит та или иная церковь. В последнее время добавляет и актуальную информацию о процессе создания единой поместной УПЦ. "Украине она очень нужна. Думаю, в Нежине все пройдет мирно. Главное, чтобы фанаты в дело не влезли",- рассуждает Анатолий.

Священники обоих патриархатов тоже опасаются провокаций со стороны представителей радикальных кругов. И едины во мнении, что правоохранительным органам в особенности следует усилить охрану храмов, принадлежащих Московскому патриархату.

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