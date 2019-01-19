 В Чувашии, Башкирии и Смоленске просят списать долги за газ по примеру Чечни | Новости из Германии о России | DW | 18.01.2019

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Россия

В Чувашии, Башкирии и Смоленске просят списать долги за газ по примеру Чечни

Суд в Чечне обязал газовую компанию списать жителям долг из-за угрозы протестов. Депутаты Чувашии, Башкирии и Смоленской области просят местных прокуроров об аналогичной проверке.

Счет за услуги ЖКХ

Счет за услуги ЖКХ

Депутаты Госсовета Чувашской республики и Смоленской областной думы в пятницу, 18 января, обратились в местные прокуратуры с просьбой о проверке возможного списания долгов населения за газ. Поводом послужило решение суда в Грозном, который два дня назад обязал ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность" жителей Чечни за газ.

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Как сообщается на сайте чеченской прокуратуры, суд решил, что "действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения".

"Аналогичные основания" в Чувашии, Башкирии и Смоленской области  

В Чувашии долг населения за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" в третьем квартале 2018 года составил около трех миллиардов рублей, "что также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе и не раз освещалось в СМИ, указал в своем обращении в прокуратуру чувашский депутат Константин Степанов.  

"Аналогичные основания, на наш взгляд, имеются и в Смоленской области", - говорится в обращении троих депутатов Смоленской областной думы к прокурору области. Парламентарии указывают на то, что "в основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации между собой".

Такой же запрос направил в адрес прокурора Башкирии депутат парламента Республики Башкортостан Дмитрий Чувилин.

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Страница в Facebook депутата Госсовета Чувашии Константина Степанова

Смоленские депутаты просят прокуратуру проверить возможное списание догов за газ

Прокуратура Чеченской области о решении обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" списать долги

Скан запроса башкирского депутата в соцсети "В контакте"

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