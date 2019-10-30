 В Чили демонстранты впервые начали строить баррикады | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2019

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Мир

В Чили демонстранты впервые начали строить баррикады

В Сантьяго чилийские демонстранты вновь вышли на улицы. Кроме того, на севере страны в разгар протестов произошло сильное землетрясение.

Протесты в Чили, 4 ноября 2019 года

Протесты в Чили, 4 ноября 2019 года

В Чили вновь произошли столкновения между участниками массовых протестов и полицейскими. Десятки тысяч человек собрались вечером по местному времени в понедельник, 4 ноября, в центре столицы страны Сантьяго, требуя отставки президента Себастьяна Пиньеры. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. В лицо одного полицейского попала бутылка с "коктейлем Молотова".

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Протестующие впервые начали строить уличные баррикады. Кроме того, поступали сообщения о грабежах и случаях вандализма и в других чилийских городах: Винья-дель-Мар, Вальпараисо и Консепсьон.

Помимо этого, в разгар демонстраций на севере Чили произошло серьезное землетрясение магнитудой 6 баллов, которое можно было почувствовать в столице, где ощущались подземные толчки. О количестве пострадавших не сообщается.

Антиправительственные протесты в Чили продолжаются третью неделю. В частности, демонстранты призывают к проведению пенсионной и конституционной реформ, а также к радикальным реформам чилийской экономической системы. По официальным данным, в протестах погибло не менее 20 человек, пятеро из них - после вмешательства сил правопорядка. По сообщениям правозащитников, более 1300 человек получили ранения. Из-за массовых беспорядков конференция ООН по вопросам климата была перенесена из Чили в Испанию.  Помимо этого, в Сантьяго не сможет состояться саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического форума (АТЭС), запланированный на 16 и 17 ноября.

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    Автор: Ефим Шуман


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