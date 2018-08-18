В Чечне совершена серия нападений на полицию

В Чечне в понедельник, 20 августа, было совершено несколько нападений на полицейских. Два человека с ножами ворвались в отдел полиции по Шалинскому району Чечни, они были убиты. Двое полицейских получили ранения. По данным РИА "Новости", пострадала также "женщина из гражданских". Затем в том же районе у поста ДПС неизвестный устроил самоподрыв, никто не пострадал, сам нападавший выжил, сейчас он в больнице.

В Грозном в тот же день произошла перестрелка неизвестных с полицией, сообщалось о гибели одного из полицейских, пока эта информация не подтверждена. Позднее в столице Чечни неизвестные бросили самодельную бомбу в сотрудников поста ГИБДД, а затем сбили полицейского, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. За машиной устроили погоню, водитель и находившийся с ним 11-летний ребенок убиты, пишет "Коммерсант".

Убиты четверо нападавших

Всего убиты четверо нападавших, в том числе организатор атак, сообщил "Интерфакс". "Четверо из пятерых боевиков, напавших на полицейских, были уничтожены. Один из них совершил самоподрыв, но выжил", - сказал источник агентства.

По данным агентства, в результате атак пострадали пятеро полицейских и двое гражданских, погибших нет. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, ранения получили два полицейских и сотрудники ДПС в Грозном.

Следственный комитет по Чеченской республике возбудил три уголовных дела по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. "Личности двух из нападавших уже установлены - это жители города Шали", - говорится в сообщении ведомства. Издание Daily Storm пишет, что все нападавшие были из Шалинского района.

Нападавшие принадлежали к одной группе

"Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было 17 неполных лет, самым младшим из преступников, по поступающим сейчас сведениям, было 11 лет", - заявил ТАСС министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. По его словам. Никто из гражданских в результате атак не пострадал, ни один полицейский не погиб.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что все нападавшие принадлежали к одной группе. Daily Storm называет организатором нападения 18-летнего Магомеда Мусаева, которого в 2016 году задерживали по делу о ячейке под руководством Имрана Дацаева. Эту ячейку связывали с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Кадыров называет ситуацию "абсолютно спокойной"

ИГ взяла на себя ответственность за серию нападений в Чечне, сообщила глава SITE Intelligence Group Рита Катц со ссылкой на подконтрольное террористам информагентство Amaq.

Кадыров считает атаки попыткой сорвать праздник Курбан-Байрам, ситуацию в республике он назвал "абсолютно спокойной" и заявил, что поручил МВД помочь пострадавшим.

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