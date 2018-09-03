 В Чечне опровергли похищение высланного из Польши беженца | Новости из Германии о России | DW | 04.09.2018

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Россия

В Чечне опровергли похищение высланного из Польши беженца

Задержанный Азамат Байдуев подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщили в МВД Чечни. Накануне правозащитник заявил о похищении Байдуева.

Грозный (фото из архива)

Грозный (фото из архива)

Депортированный из Польши в Россию беженец Азамат Байдуев задержан по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Об этом пресс-служба МВД Чечни сообщила в понедельник, 3 сентября. В его отношении возбуждено уголовное дело, отметило ведомство. По его информации, Байдуев признался в том, что ездил в Сирию, где вступил "в ряды незаконных вооруженных формирований".

Контекст

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Накануне о похищении Байдуева "предположительно представителями силовых структур России" сообщил правозащитник  Ахмед Гисаев. По его словам, в ночь на 2 сентября Байдуева из дома его родственника "с применением насилия увезли … в неизвестном направлении".

В свою очередь, в МВД Чечни назвали информацию о похищении не соответствующей действительности. При задержании "все предусмотренные законом нормы были соблюдены", заявил РБК пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Политическое убежище в Польше

Байдуев получил политическое убежище в Польше в 2007 году. Позднее он переехал в Бельгию. Летом 2017 года Байдуева задержала бельгийская полиция в связи с "возможной причастностью … к подготовке терактов на территории Бельгии", сообщил в апреле портал "Кавказ.Реалии".

По его информации, подозрения не подтвердились, и бельгийская сторона депортировала Байдуева в Польшу, где в апреле его поместили в депортационную тюрьму. 31 августа Байдуев был выслан в Россию.

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