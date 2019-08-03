В четырех городах России задержаны до 250 участников протестов

Акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму и арестов активистов, согласованная с властями, завершилась. Сотни людей направились к администрации президента РФ. DW следит за событиями.
В Москве на проспекте академика Сахарова в субботу, 10 августа, прошла акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. Митинг "Вернем себе право на выборы" был согласован с городскими властями, организаторы ожидали, что в нем примут участие около 100 тысяч человек. Выйти на эту акцию призвали, в частности, популярный видеоблогер Юрий Дудь, известный российский рэпер Oxxxymiron, а также журналист Леонид Парфенов.
Ряд политиков ранее высказались за продолжении акции в виде "гуляния" по бульварам в центре Москвы. "Мы настаиваем, что у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции", - говорится на странице акции в Facebook, созданной командой оппозиционного политика Алексея Навального. В свою очередь Следственный комитет РФ (СКР) предостерег от "участия в так называемых "мирных прогулках", которые могут состояться после акции, пригрозив "правовыми последствиями - вплоть до уголовной ответственности" за такие "несанкционированные мероприятия".
Между тем сторонники Навального 10 августа проводят акции солидарности с участниками московского митинга в десятках городов страны. DW следит за развитием событий в режиме реального времени (время московское), на месте работают наши корреспонденты.
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На улице Забелина осталось несколько сот активистов. Тут и Андрей Кургин - велосипедист, пострадавший от силовиков 3 августа, и 17-летняя Ольга Мисик, прославившаяся как "девочка с конституцией", и Илья Азар, журналист и муниципальный депутат.
++20.00++
Шеренги ОМОН отошли, что воодушевило активистов. Скандируют: "Допускай", "Путин - вор", "Россия будет свободной". На барно-ресторанной улице Забелина протестующие ходят совершенно свободно.
++19.55++
Из громкоговорителя у метро "Китай-город" звучит: "Уважаемые журналисты, блогеры и прочая нечисть, спускайтесь в метро". Также повторяется новая фраза "Соблюдайте гражданскую дисциплину" и уже запомнившаяся "Не мешайте проходу граждан". Часть протестующих и журналистов остаются у метро, не спускаются.
++19.50++
ОМОН зачистил площадь перед станцией "Китай-город" - всех "вытолкали" в метро. Жестко, но (почти) без задержаний и избиений. Наша корреспондентка сообщает, что возле метро задержали одного парня, но массовых задержаний пока нет.
++19.40++
По данным "ОВД-Инфо", задержанных на акциях уже 245. 146 человек в Москве, 86 - в Санкт-Петербурге, 11 - в Ростове-на-Дону и 2 человека в Брянске.
++19.30++
В районе метро "Китай-город" пока затишье - ОМОН стоит по периметру, протестующих не трогает. Но людей из метро тоже не выпускают. Корреспонденты пишут: ОМОН и журналистов больше, чем зевак и активистов. Правда, силовики выгоняют со скамеек ждущих автобусы людей, им говорят: "не судьба".
++19.20++
Задержания в районе памятника Кириллу и Мефодию пока прекратились. ОМОН задержал и тут же отпустил девушку с плакатом: "Кто мешает проходу граждан?". В Лубянском проезде, пишут корреспонденты DW, полиция запрещает прохожим садиться за столики на террасах открытых кафе. Официантка просит силовиков не пугать детей дубинками.
++19.00++
Силовики получили приказ "выдавить" протестующих от станции метро "Китай-город" через Ильинский сквер. Участников акции - около 200 человек, примерно столько же журналистов. ОМОН прошел колоннами сквозь небольшой сквер, корреспонденты пишут: "Все кусты поломали".
++18.45++
Всего в четырех городах задержаны почти 200 человек, передает "ОВД-Инфо". В Москве - 106, в Санкт-Петербурге - 78, в Ростове-на-Дону - 10 и в Брянске - 2.
++18.30++
На Маросейку прибывают автозаки. По информации "ОВД-Инфо", в Москве задержаны более 50 человек.
++18.20++
В числе задержанных - корреспондент The Bell Антон Баев, некоторое время спустя его отпустили. Ранее на проспекте Сахарова были задержаны и снова отпущены журналисты "Коммерсанта" и "Новой газеты". "ОВД-Инфо" сообщает, что задержания также начались в Брянске, где полиция увела двух участников одиночного пикета.
++18.20++
По данным "ОВД-Инфо", в Москве задержаны 23 человека, в Санкт-Петербурге - 80, а в Ростове-на-Дону - 10. Корреспондент DW сообщает о продолжающихся массовых задержаниях в районе станции метро Китай-город в столице РФ.
++18.15++
Перекрыт вход со стороны улицы Маросейки к памятнику героям Плевны, где изначально собрались активисты, сообщает корреспондент DW. На Маройсеке перекрыто движение.
++18.10++
Полиция оцепила территорию между станцией метро Китай-город и администрацией президента.
++17.55++
Корреспондент DW сообщает также о задержаниях на Чистых прудах.
++17.50++
В Санкт-Петербурге продолжаются задержания, сообщает петербуржский штаб Навального.
++17.50++
До станции метро "Китай-город" дошла толпа участников митинга, их порядка 500 человек. Силовики просят их в громкоговоритель разойтись. Сразу после объявления начались задержания отдельных активистов, передает наш корреспондент.
++17.30++
У входа в администрацию президента РФ постепенно собираются люди, полиция просит их не мешать движению прохожих.
++17.25++
Вход в администрацию президента РФ, до которой предложил дойти задержанный Золотаревский, оцеплен полицией. Собралось большое число силовиков, стоят автозаки. Массового скопления людей у здания не наблюдается.
++17.00++
По данным "ОВД-Инфо", всего в трех городах задержали 72 человек: 52 - в Санкт-Петербурге, 10 - в Москве и 7 - в Ростове-на-Дону.
++16.50++
К 16.30 на митинге насчитывалось 49,9 тысячи участников, сообщает "Белый счетчик".
++16.45++
В студии канала "Навальный LIVE" идет обыск. Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что планируют изымать всю технику, адвокатов к сотрудникам не пускают. "Всех повезут на допрос на Новокузнецкую в СК Москвы", - написал далее Чиков.
++16.40++
Со сцены объявлено о завершении митинга. Его участники расходятся.
++16.35++
Группа IC3PEAK ушла с митинга в сопровождении сотрудников полиции, сообщает корреспондент DW. В связи с этим появились сообщения о задержании музыкантов.
++16.35++
Борис Золотаревский, предложивший идти к администрации президента РФ, задержан, сообщает корреспондент DW.
++16.15++
Начальник штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский со сцены призвал участников митинга вместе дойти до станции метро Китай-город, около которой находится администрация президента России Владимира Путина. Акция подходит к концу, после Золотаревского на сцену вышла группа "Кровосток".
++15.55++
Полиция оцепила проспект Сахарова, в частности, укреплен выход на Садовое кольцо, сообщает корреспондент DW. Власти Москвы согласовали митинг только до 16.00.
++15.15++
Корреспондент DW передает, что проспект Сахарова заполнен, перед рамками безопасности скопилось много людей, которые не смогли попасть на митинг. По данным "Белого счетчика", в 15.30 мск на проспект Сахарова пришли 47 тысяч человек. полиция насчитала 20 тысяч.
++15.05++
"ОВД-Инфо" сообщает, что в трех городах задержаны 27 человек. Более 50 активистов задержаны в Санкт-Петербурге, среди них сотрудники штаба Навального. В Twitter штаба сообщается, что в ходе акции провокаторы распылили перцовый газ. Пять человек задержаны в Москве, двое - в Ростове-на-Дону. По данным "МБХ Медиа", в Ростове-на-Дону задержали еще восемь человек, среди них координатор штаба Алексея Навального Ксения Середкина.
++14.45++
ГУ МВД России по Москве сообщило, что к нему якобы обратились "организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия".
++14.35++
На проспекте Сахарова выступил Леонид Парфенов, который раскритиковал власть за то, что она "завралась" и не допускает честные выборы. Парфенов назвал ОМОН "главным хипстером Москвы", который "и гуляет где хочет, и паркуется где хочет". Он призвал не запрещать рэперам выступать на концерте и спел строчку из песни юмориста Face.
++14.30++
К началу акции на проспекте Сахарова собрались 7200 человек, сообщает "Белый счетчик". Пропускают через рамки медленно, скопились большие очереди.
++14.20++
В Санкт-Петербурге у Гостиного двора задержаны шесть участников одиночных пикетов, передает корреспондент телеканала "Дождь". Санкт-Петербургский штаб Навального сообщил, что задержана замкоординатора начальника штаба Ольга Гусева.
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Интернет-портал "ОВД-Инфо" сообщил о первых задержаниях участников митинга в Москве, такую же информацию обнародовал телеканал "Дождь". По данным правозащитников, первым полицейские увезли в ОВД "Басманный" молодого человека, державшего листовки с надписью "Свободу Егору Жукову", чтобы проверить документы и взять объяснения.
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Команда YouTube-канала "Навальный Live" перед началом трансляции с митинга в Москве сообщила, что в квартиру, где размещена одна из ее резервных студий, ворвались сотрудники ОМОНа. "Дверь выломали, наших сотрудников задерживают", - написали активисты в Twitter. По их словам, правоохранители ищут Любовь Соболь, которая ранее уже была задержана и увезена в неизвестном направлении.
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Митинг в Москве начался. Весь проспект Сахарова заполнен, сообщает корреспондент DW с места проведения акции.
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Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила в своем микроблоге Twitter, что полицейские в масках и с оружием пришли с обыском в центр сбора подписей (ЦСП) ее штаба. "Меня увозят из ЦСП", "на митинг я не доеду", - написала Соболь.
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Пикеты солидарности идут, в частности, в таких городах, как Екатеринбург, Уфа, Иваново, Челябинск. В некоторых из них активисты проводят серию одиночных акций.
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Пикеты солидарности с участниками московского митинга "Вернем себе право на выборы" проходят по всей России, в ряде городов, в том числе Владивостоке, Красноярске, Хабаровске и Омске, они уже завершились.
Протесты за честные выборы в Мосгордуму 29 июля и 3 августа не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. Правозащитники сообщили о многочисленных случаях применения насилия правоохранителями в отношении демонстрантов.
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