 В четвертьфинале ЧМ Россия сыграет с хорватами | Новости из Германии о России | DW | 01.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В четвертьфинале ЧМ Россия сыграет с хорватами

В матче 1/8 финала российская сборная по футболу сыграет с командой Хорватии. Игра пройдет в Сочи 7 июля.

Фрагмент матча Дания-Хорватия, 1 июля 2018 г.

Фрагмент матча Дания-Хорватия, 1 июля 2018 г.

Соперником сборной России по четвертьфиналу чемпионата мира по футболу стала сборная Хорватии. В матче1/8 финала, который проходил в Нижнем Новгороде, хорваты в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2 победили датчан.

К четвертой минуте первого тайма команды уже обменялись голами, однако этим в основное и дополнительное время все и ограничилось. Решающий пенальти оказался на Ивана Ракитича.

Ранее сборная России также по пенальти со счетом 4:3 победила команду Испании. Матч Россия-Хорватия  состоится в Сочи на стадионе "Фишт" 7 июля.

Смотрите также:

  • Сборная Венгрии, 1954 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1954 год: Венгрия

    Равных этой блестящей команде тогда не было. На групповом этапе сборная Венгрии обыграла Германию с разгромным счетом 8:3. И в финале в Берне, где команды снова встретились, уже к десятой минуте венгры забили два мяча. А дальше - сенсация! Немцы вырвали победу 3:2, впервые став чемпионами мира по футболу. Они продемонстрировали тогда невиданную волю к победе.

  • Матч Италия - Северная Корея

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1966 год: Италия

    До этого матча его итог ни у кого не вызывал сомнений: конечно же, итальянцы выиграют у Северной Кореи. Но на 39-й минуте кореец Пак Ду Ик (на снимке) забил решающий гол. Так как итальянцы перед этим проиграли и сборной СССР, из группы они не вышли. А КНДР в четвертьфинале даже вела против Португалии 3:0, но гениальный Эйсебиу сумел переломить ход игры - португальцы победили тогда 5:3.

  • Матч Италия - Германия, 1970 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1970 год: Германия

    Легендарный полуфинал 1970 года закончился победой итальянцев со счетом 4:3. Немцы лишь на последней минуте основного времени сравняли счет - 1:1, а в дополнительное время обе команды забили пять голов, показав великолепную игру. Франц Бекенбауэр (на снимке) сломал ключицу, но заменить его уже не могли, и ему пришлось доиграть. Это тоже вошло в историю.

  • Матч Франция - Германия, 1982 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1982 год: Франция

    Этот матч называют "великим". В полуфинале ЧМ-1982 французы вели против Германии в дополнительное время 3:1. Но на 102-й минуте (!) не игравший с начала из-за травмы и вышедший на замену Карл-Хайнц Румменигге забил невероятный гол (на снимке). Затем немцы сравняли счет и выиграли послематчевые пенальти.

  • Матч СССР - Бельгия, 1986 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1986 год: СССР

    Чемпионат мира в Мексике. Сборная СССР, основу которой составляли футболисты киевского "Динамо", начала лихо: демонстрировала быструю комбинационную игру, много забивала. А вот бельгийцы еле вышли из своей несильной группы. Но в 1/8 финала они оказались сильнее советской команды, несмотря на то, что та дважды вела в счете. Итог - 4:3 в пользу Бельгии, в которой блистал Энцо Шифо (на снимке).

  • Роберто Баджо

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1994 год: Италия

    Звезда итальянской команды Роберто Баджо готов провалиться сквозь землю. Он только что не забил решающий одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти в финале ЧМ-1994. Матч Бразилия-Италия закончился со счетом 0:0. Все решали пенальти. И все решил промах Баджо - лучшего бомбардира Европы и мира на тот момент.

  • Французские болельщики в 2002 году

    Провалы на футбольных чемпионатах

    2002 год: Франция

    Провал сборной Германии на ЧМ в России - не первый случай, когда действующие чемпионы мира даже не выходят из своей группы. В 2002 году, например, такая участь постигла французов. Они проиграли в своей группе Дании и Сенегалу, вничью сыграли с Уругваем. Обладатели Кубка мира бесславно отправились домой, даже не забив ни одного гола!

  • Болельщица из Бразилии

    Провалы на футбольных чемпионатах

    2014 год: Бразилия

    8 июля стало черным днем бразильского календаря: сборная страны проиграла Германии в полуфинале ЧМ-2014 с разгромным счетом 1:7. Это крупнейшее поражение в истории сборной Бразилии. Немцы уже после первого тайма вели 5:0. Стадион плакал... Кстати говоря, после этого матча сборная Германии опередила бразильцев по числу мячей, забитых на чемпионатах мира. Сейчас Бразилия снова впереди.

  • Плачущая болельщица сборной Германии

    Провалы на футбольных чемпионатах

    2018 год: Германия

    27 июня 2018 года Германия впервые в истории чемпионатов мира по футболу не вышла из своей группы, заняв в ней последнее место. Громкое поражение со счетом 0:2 против Южной Кореи навсегда останется в памяти болельщиков. 28 июня сборная Германии бесславно покинула Россию.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 03:01
Now live
03:01 мин

Настроения в России в самый разгар ЧМ-2018

Контекст

Опрос: Большинство немцев - против отставки тренера бундестим Йоахима Лёва

Тренер сборной ФРГ Йоахим Лёв расстроен тем, что бундестим не преодолела барьер группового турнира на ЧМ. Согласно опросу Forsa, за отставку Лёва выступают 37 процентов немцев. (30.06.2018)  

Провал сборной Германии на ЧМ-2018: вопросы (пока) без ответов

Фиаско сборной Германии на чемпионате мира может привести к отставке главного тренера Йоахима Лёва. Эксперты критикуют как его лично, так и игроков. Финансовые потери также существенны. (28.06.2018)  

Провалы на футбольных чемпионатах

До сих пор не верится, что действующий чемпион мира - сборная Германии - смогла так бесславно проиграть на ЧМ-2018 в России. Но, как говорят, не она первая, не она последняя. (28.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Настроения в России в самый разгар ЧМ-2018  

"Извини, Россия - мы ошиблись": отзывы немецких СМИ на победу российской сборной (20.06.2018)  

"Мексика сбила корону с немецкого футбола": немцы о поражении в первом матче ЧМ-2018 (18.06.2018)  

Также по теме

Fußball WM 2018 Spanien vs Russland

Сборная России прошла в 1/4 финала ЧМ-2018 01.07.2018

Сборная России по футболу выиграла матч с испанцами после серии пенальти и впервые в постсоветской истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Russland, WM 2018: Russland-Saudi Arabien

Чемпионат мира по футболу открылся победой российской сборной 14.06.2018

Матч сборных России и Саудовской Аравии закончился со счетом 5:0 в пользу россиян.

Bundestag - Musterfeststellungsklage

В бундестаге обсудили ситуацию с правами человека в России 14.06.2018

Дискуссию о ситуации с соблюдением прав человека в России в бундестаге приурочили к началу ЧМ по футболу. "Зеленые" рекомендовали членам федерального правительства посещать матчи лишь на определенных условиях.

Самые читаемые

Зеехофер намерен покинуть посты руководителя МВД и главы ХСС  

Сборная России прошла в 1/4 финала ЧМ-2018  

Глава МВД Германии раскритиковал договоренности саммита ЕС по беженцам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно