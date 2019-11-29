 В ″черную пятницу″ в Германии забастовали работники Amazon | Новости из Германии о Германии | DW | 29.11.2019

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Германия

В "черную пятницу" в Германии забастовали работники Amazon

Забастовка в распределительных центрах Amazon в Германии проходит в самое горячее время распродаж - от "черной пятницы" до "киберпонедельника".

Организатором забастовки стал профсоюз Verdi

Организатором забастовки стал профсоюз Verdi

В день международного мегашопинга - "черную пятницу" (Black Friday) - работники интернет-компании Amazon в Германии объявили забастовку. Об этом сообщил в пятницу, 29 ноября, организатор акции, профсоюз работников сферы обслуживания Verdi. Забастовка началась в ночь на пятницу и продлится три дня. В ней приняли участие работники распределительных центров Amazon в Лейпциге (федеральная земля Саксония), Бад-Херсфельде (Гессен), Кобленце (Рейнланд-Пфальц), Райнберге и Верне (Северный Рейн – Вестфалия), Грабене (Бавария).

Контекст

Сотрудники немецкого филиала американского концерна добиваются более справделивых тарифных договоров. О точном времени и месте проведения забастовки не сообщается преднамеренно. (18.11.2015)

Биржевой союз немецкой книготорговли подал жалобу на крупнейший в мире сетевой магазин в антимонопольное ведомство Германии. (25.06.2014)

Хорошая работа не может выполняться "по бросовым ценам", говорится в заявлении Verdi. Профсоюз на протяжении многих лет добивается от американского концерна тарифного договора, аналогичного тому, который действует в сфере розничной торговли и доставок товаров почтой. Он должен предусматривать повышение зарплаты и улучшение условий труда. Но руководство Amazon отказывается от переговоров: компания позиционирует себя как предприятие в сфере логистики, где оплата поступает непосредственно при получении товара. "Мы платим в конечном итоге столько, сколько обычно платится за аналогичную деятельность и каждый год перепроверяем зарплаты", - говорится в заявлении компании. Кроме того, отмечают в Amazon, его сотрудники получают многочисленные бонусы.

Последним днем забастовки в шести распределительных центров Amazon в Германии станет "киберпонедельник" (Cyber Monday), когда традиционно проходит массовая распродажа непосредственно в интернет-магазинах.

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    Автор: Николас Мартин, Павел Лось


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