 В Черном море параллельно проходят военные учения России и НАТО | Новости из Германии о России | DW | 05.07.2019

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Россия

В Черном море параллельно проходят военные учения России и НАТО

Черноморский флот РФ проводит маневры на фоне 12-дневных учений НАТО Sea Breeze. Корреспондент DW сообщает о беспрерывном следовании российских кораблей и авиации за натовскими.

Канадский фрегат Торонто и британский эсминец Дункан

Канадский фрегат "Торонто" и британский эсминец "Дункан" в порту Одессы, 4 июля 2019 г.

В акватории Черного моря, где с 1 июля проходят военно-морские учения НАТО "Sea Breeze - 2019" с участием украинских военных, начались плановые маневры Черноморского флота (ЧФ) РФ. В российских учениях задействованы около 10 кораблей, в том числе большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", а также ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60", сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи кораблей продолжают отрабатывать элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах, а также осуществляют перестроения в сложные строи и совместные ордеры", - указывается далее в заявлении. Кроме того, силы Черноморского флота отслеживают деятельность сил НАТО, участвующих в "Sea Breeze - 2019".

ВМС Украины называют действия ЧФ РФ агрессией

Между тем находящаяся на месте учений НАТО корреспондент DW сообщила о беспрерывном следовании кораблей ЧФ РФ и российской авиации за военными кораблями НАТО и Украины в акватории учений. В частности, 4 июля российский СУ-24 с двумя противокорабельными ракетами совершил несколько довольно близких облетов над американским эсминцем Carney, указала она. Кроме того, по данным журналистки, российский вертолет облетел американский эсминец, имеющий на борту ракеты "Томагавк".

При этом американские военные считают, что россияне не нарушили правила, касающиеся международных вод, передает корреспондент DW с места учений. В свою очередь, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко назвал действия РФ агрессией. "Это уже смешно выглядит. Перед началом учений россияне закрывают район, где мы планировали проводить учения… И в районе учений мы фиксируем 14 кораблей ЧФ РФ. Мы видели действия авиации ЧФ РФ, они достаточно спорные относительно безопасности захода над нашими кораблями", - заявил Воронченко DW.

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Минобороны РФ заявило о перехвате самолета-разведчика над Черным морем

Между тем в Минобороны РФ заявили о "перехвате" российским истребителем самолета-разведчика США над Черным морем. "Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - указало ведомство 5 июля.

Для ее перехвата в воздух поднят истребитель СУ-27, экипаж которого приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик P-8A Посейдон, который сразу изменил направление полета от границы РФ, отмечается далее в заявлении.

Учения "Sea Breeze - 2019" проходят с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря. В них участвуют 32 военных корабля и авиация стран НАТО и их союзников, в частности США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, ОАЭ, Украины, Молдавии и Грузии. В последний день учений НАТО Черноморский флот РФ проведет маневры с береговым ракетным комплексом "Утес", шахтные установки которого расположены в горах Крыма. В ходе этих учений комплекс запустит ракеты-мишени "Прогресс" на высоту до 1000 м и расстояние до 300 км.

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