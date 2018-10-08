В Черниговской области загорелся арсенал

В Ичнянском районе Черниговской области Украины во вторник, 9 октября, произошел взрыв на арсенале номер 6. Как сообщает на своей странице в Facebook Генеральный штаб вооруженных сил Украины, информация о взрыве поступила в 03.30 по местному времени, во всей области и вдоль ее границ с Беларусью и Россией введены "соответствующие ограничительные меры".

Масштаб взрыва уточняется, началась эвакуация людей, развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия, говорится в сообщении ведомства. На место происшествия выехала оперативная группа во главе с начальником Генштаба, а также премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Воздушное пространство закрыто

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), на складе недалеко от поселка городского типа Дружба в Черниговской области прогремело несколько взрывов, которые привели к пожару. Территория складов составляет около 682,6 га, 402 га из которых - технические. По последним данным, пожаром охвачено 10 процентов арсенала. Эвакуированы около 12 тысяч человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.



По тревоге подняты подразделения ГУЧС, Нацполиции и Нацгвардии, приведены в готовность три самолета и вертолет. К месту происшествия направлены в общей сложности 220 человек и 60 единиц техники, в том числе 150 сотрудников Нацполиции из Киевской области.

Смотрите также:

Гораевка: Портрет украинского села Из швеи в продавщицы Людмила Бонгар (на фото) работала швеей на фабрике, но в 2009 году сменила специальность и открыла в Гораевке магазин-бар. Фотограф Анатолий Бабийчук говорит, что его снимки рассказывают не только о судьбе гораевчан, что это - коллективный портрет и история всех украинских сел и их жителей.

Гораевка: Портрет украинского села Разнорабочий барабанщик Фотограф не просто снимал жителей села, которое находится на юго-западе Украины. Он расспрашивал их и в своей книге рассказывает их жизненные истории. Владимир Чорпит (фото) - разнорабочий гораевского совхоза, а в молодости играл на ударных в местном ВИА. Кстати, сам Бабийчук по образованию экономист и 10 лет работал программистом. А потом занялся профессионально фотографией.

Гораевка: Портрет украинского села Опустевший детский сад Последние двадцать лет Бабийчук живет в Вене. Из Гораевки родом его жена, и в этом селе фотограф проводит каждый год несколько недель. В детский сад "Росинка" когда-то ходили десятки детей. Сейчас же в нем одна-единственная разновозрастная группа, в которой только полтора десятка малышей. Дима (на фото) - один из них.

Гораевка: Портрет украинского села На все случаи жизни Борис Баблюк (фото) родился в Гораевке. Только в армии он служил за пределами села. Сейчас работает спасателем на пожарно-спасательном посту. Его мотоцикл - транспортное средство на все случаи жизни: и девушек покатать, и дров подвезти.

Гораевка: Портрет украинского села Два поколения Александр Никуляк (слева) помнит те времена, когда за учебу в старших классах каждый год нужно было платить 150 рублей - стоимость коровы. Но учиться тогда ему так и не выпало: во время Второй мировой 15-летнего Александра вывезли на принудительные работы в Германию. Вернулся, женился, прожил с женой 60 лет. Их сын Федор (справа) создал футбольную команду "Днестр" в Старой Ушице.

Гораевка: Портрет украинского села На дачу А вот супруги Крупицкие из Каменец-Подольского купили в Гораевке дом, который стал их дачей. Зоя - бывшая спортсменка, волейболистка и гандболистка. Ее муж Валерий работал до пенсии электриком на табачной фабрике. Фотограф говорит, что часто в портретах обращают внимание на цвет глаз или волос. "Мне же хочется показать человека более глубоко и узнать о нем еще больше", - объяснил Бабийчук DW.

Гораевка: Портрет украинского села Переселенцы 1970-х Таисия Василишина (слева) приехала в Гораевку не по доброй воле. Ее родное село в 10 километрах от Гораевки затопили в начале 1970-х годов, когда строили гидроэлектростанцию на Днестре. Вместе с Ольгой Крыжановской (справа) она работала в местном совхозе. Сейчас пенсионерки заготовляют овощи и фрукты для украинских солдат, воюющих на востоке Украины.

Гораевка: Портрет украинского села Вместе с гораевчанами Бабийчук (на фото справа) рассказывает, что некоторых жителей села надо было уговаривать на портретную съемку: "Я садился возле них и говорил: смотрите, фотографироваться совсем не страшно". Поэтому 42-летний Анатолий Бабийчук, сделавший тысячи портретов, снимал и самого себя, - но только среди своих героев.

Гораевка: Портрет украинского села Особая выразительность Гораевка - село, каких в Украине тысячи. Но в работах Анатолия Бабийчука она обретает особую выразительность и масштабность, что оценили и в австрийском издательстве Fotohof edition, которое выпустило фотоальбом Бабийчука Horaivka. Автор: Олена Перепадя

