В чем сила? В Бонне знают

250-летие немецкого композитора Людвига ван Бетхована (Ludwig van Beethoven) в Германии отмечают с особым размахом. Из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия были, конечно, отменены, но вот основные торжества и концерты остались. Без зрителей в зале, разумеется, что, впрочем, никак не повлияло на торжественность самого праздника. Кульминация юбилейного года была изначально запланирована на сегодня, 17 декабря, и она состоится. В этот день Людвига ван Бетховена крестили.

Легендарный дирижер на главном концерте

Спустя 250 лет в честь великого немецкого композитора в его родном городе Бонне проходит гала-концерт оркестра "Западно-восточный диван" (West-Eastern Divan Orchestra). В 1999 году его создал Даниэль Баренбойм (Daniel Barenboim), объединив в составе арабских и израилских музыкантов. Под управлением легендарного дирижера оркестр сыграет "Пятую симфонию" и "Третий фортепианный концерт".

Даниэль Баренбойм

"Для меня это большая честь - находиться и праздновать здесь, в городе, где родился Бетховен", - подчеркнул Баренбойм накануне концерта. В юбилейном году было опубликовано 6000 тысяч статей о Людвиге ван Бетховене. 30 миллионов евро было выделено на проведение мероприятий по случаю 250-летия немецкого композитора. Было предложено 200 проектов. Пандемия коронавируса заставила организаторов пересмотреть свои планы, но не отмненить их. Большинство мероприятий состоялось в онлайн-формате, отменить пришлось лишь дюжину проектов.

В чем сила Бетховена

Бетховен в финале своей девятой симфонии использовал слова Фридриха Шиллера (Johann Christoph Friedrich von Schiller) из оды "К радости" 1785 года. Его вдохновила строфа "Люди - братья меж собой". Поэтому здесь так и напрашивается культовая цитата из фильма российского режиссера Балабанова "Брат": "В чем сила?" Бетховен, наверняка, знал ответ. Не в деньгах, точно, а - в музыке. Почему и спустя 250 лет Бетховен остается таким популярным и любимым композитором? "В музыке Бетховена столько силы и такая глубина, что его просто невозможно сравнивать с другими композиторами, - говорит Даниэль Баренбойм. - У Бетховена есть вся палитра чувств, которую может передавать музыка. У него очень сильное звучание, мощное. Если через полвека у нас по-прежнему будет музыкальная жизнь, то мы, наверняка, и тогда будем играть Бетховена".

Короновирус не помешал отпраздновать юбилей Бетховена

Сегодня, 17 декабря, Бетховена будут играть много! Город, в котором великий немецкий композитор провел 22 года, ждал долго. Как подчеркивает легендарный дирижер, исполнение произведений Бетховена требует смелости. Ведь именно Бетховену принадлежит такое изобретение, как "subito piano" - внезапная смена громкого звучания тихим. Дойти до предела, замереть перед пропастью, - чтобы исполнять Бетховена, музыкант должен обладать смелостью. "Думаю, смелость важна для всех нас, для нашего с вами будущего", - говорит Даниэль Баренбойм.

Прямая трансляция гала-концерта из Боннского оперного театра начнется в 20:15 по Берлину. Ее можно посмотреть совершенно бесплатно на сайтах bthvn2020.de , WDR.de и Deutsche Welle, а также в YouTube на канале DW. Deutsche Welle является соорганизатором этого мероприятия и его информационным партнером.

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