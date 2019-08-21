В чем женщины не лучше мужчин

Принято считать, что женщины - мастера мультитаскинга. Ученые из Ахена выяснили, что это не так. Правда, с оговорками.
Юлий Цезарь, согласно расхожему мнению, умел делать несколько дел одновременно, например, читать и внимательно слушать собеседника. То есть обладал талантом, который сегодня принято называть английским словом мультитаскинг (в русском переводе: многозадачность). Те особые качества, которые со времен античности приписывались одному из самых известных мужчин, спустя два тысячелетия считаются присущими прежде всего женщинам. Покачивать плачущего на руках малыша, одновременно помешивая суп на плите и разговаривая при этом по прижатому ухом к плечу телефону, - с этим женщины обычно справляются, причем справляются весьма успешно. И уж, во всяком случае, как принято считать, лучше, чем мужчины.
Никакой разницы
Но является ли этот стереотип непреложным фактом? Новое исследование, проведенное психологами под руководством Патрисии Хирш (Patricia Hirsch) из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (RWTH Aachen), широко распространенное мнение о мультискинге мужчин и женщин не подтверждает. Вывод ученых, которые привлекли для своего научного эксперимента 48 мужчин и 48 женщин, гласит: мужчины справляются с многозадачностью не хуже, чем женщины.
Результаты исследования были опубликованы в профильном издании "Plos One". Участники эксперимента обоих полов должны были решать разнообразные задания. Если им приходилось решать две задачи одновременно, они делали это (что естественно) медленнее и с худшим результатом. Причем это относится в равной степени как к мужчинам, так и женщинам, занятым в эксперименте. Разницы между ними здесь не было никакой.
Ученые, которые проводили подобные эксперименты ранее, приходили порой к совершенно противоположным выводам, говорится в научной статье. В некоторых случаях не было замечено никаких различий между полами, в других случаях лучшие результаты показывали женщины, в третьих – мужчины. Ахенские ученые высказывают предположение, что разнообразие результатов может объясняться различием заданий, которые выполняли участники экспериментов. Ни один подобный эксперимент не может охватить все формы мультитаскинга и когнитивных способностей, необходимых для его осуществления.
Ситуации из повседневности
Ахенские психологи использовали следующие тесты. В ходе одного из них участники исследования должны были рассортировать появляющиеся на экране компьютера буквы как гласные или согласные, в ходе другого - отличить четные числа от нечетных. В некоторых случаях эти два задания выполнялись одновременно. Еще один вид тестирования заключался в том, чтобы быстро перейти от одного задания к другому.
Эти тесты являются примерами различного рода ситуаций, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни и для которых нам требуются определенные когнитивные способности, объяснила Патрисия Хирш. Например, когда необходимо актуализировать рабочую память. Это происходит, в частности, когда водитель автомобиля переезжает из зоны, где можно ездить со скоростью максимум 50 километров в час, в зону, где скорость не должна превышать 30 километров в час. В этом случае водитель должен заменить одну, уже устаревшую информацию, другой, новой.
Еще один пример - переход от одного задания к другому, когда мы после написания электронного сообщения переключаемся на телефонный звонок и наоборот.
Генетика не разделяет
Важно отметить, что эксперимент Патрисии Хирш и ее коллег позволяет сделать вывод лишь в отношении отдельных ситуаций многозадачности. Ученые из Ахена подчеркивают, что их исследование не позволяет судить о различии между полами в других случаях мультитаскинга.
Как бы то ни было, но по мнению нейропсихолога из университета Цюриха Лутца Йенке (Lutz Jäncke), эксперимент ахенских исследователей показывает, что в отношении мультитаскинга между мужчинами и женщинами различия, если и существуют, то лишь незначительные. "С точки зрения генетики необъяснимо, почему женские особи гомо сапиенс 150 тысяч лет тому назад были запрограммированы на мультитаскинг принципиально лучше, чем их сородичи-мужчины", - сказал ученый.
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