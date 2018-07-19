В чем Генпрокуратура Украины обвиняет экс-министра обороны Ежеля?

Из всех находящихся в бегах высокопоставленных чиновников времен Виктора Януковича ближе всего к украинским границам живет экс-министр обороны Украины Михаил Ежель. Большинство его коллег, покинувших Украину, укрылись в России, в том числе и один из его преемников на министерской должности Павел Лебедев. Другие проживают в странах дальнего зарубежья: бывший министр финансов Юрий Колобов - в Испании, а экс-министр образования Дмитрий Табачник и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий - в Израиле. Михаил Ежель выбрал Беларусь, и, как недавно стало известно, находится под защитой официального Минска, предоставившего ему официальное убежище.

Кто такой Михаил Ежель?

Выпускник Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова в Севастополе, уроженец Винницкой области Михаил Ежель с октября 1991 по апрель 1993 года занимал пост командующего дивизией противолодочных кораблей российского Тихоокеанского флота. После увольнения он вернулся в Украину, где уже через три года возглавил Военно-морской флот Украины и стал заместителем министра обороны Украины.

Во время пребывания Ежеля на посту из состава ВМС Украины были списаны минимум семь кораблей

Первый громкий скандал с участием Ежеля вспыхнул в 2003 году. После визита президента Леонида Кучмы в Крым он был отправлен в отставку "по состоянию здоровья". Неофициальной причиной СМИ называли плачевное состояние базы подводных лодок в Балаклаве и продажу кораблей по заниженным ценам коммерческим структурам, в том числе иностранным. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий и халатном отношении к военной службе, однако официальные обвинения так и не были выдвинуты.

Обвинения Генпрокуратуры

В марте 2010 года Михаил Ежель занял пост министра обороны в правительстве тогдашнего украинского президента Виктора Януковича, оставаясь на этой должности до февраля 2012 года. А в августе 2014 года прокурор Украины Виталий Ярема сообщил, что против экс-министра обороны возбуждено более 50 дел. Ежеля подозревали в активном участии в уничтожении тылового обеспечения украинской армии и подрыве обороноспособности ВСУ. Среди прочего, ему вменяли в вину распродажу военного имущества на десятки миллионов евро - в частности, списанного оборудования.

На сегодняшний день Генпрокуратура Украины завершила лишь два уголовных производства в отношении Ежеля. В первом его обвиняют в незаконном списании двух тяжелых стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые Украина планировала продать российским компаниям. Отмена сделки привела к убыткам государству в размере 24 млн гривен (около 8 млн евро).

Во втором деле речь идет о коммунальных счетах частных компаний-подрядчиков Минобороны, поставлявших продукты для украинской армии. Следствие установило, что в 2011-2012 годах эти счета оплачивались из государственного бюджета, чем государству был нанесен ущерб на сумму около 43 млн гривен (более 14 млн евро). Заочное досудебное расследование Генпрокуратура завершила еще в сентябре 2016 года, однако из-за отсутствия экс-министра суд никак не мог начаться.

В 2014 году Ежель участвовал во встречах в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе

Почему Беларусь?

Выбор Беларуси в качестве страны убежища является логическим продолжением карьеры Михаила Ежеля. В 2013 году, вскоре после ухода с должности министра обороны, Виктор Янукович назначает Ежеля послом Украины в Беларуси, где он встретил и события на Майдане, и смену власти в Украине в 2014 году. Новый президент страны Петр Порошенко отозвал Ежеля из Минска только в 2015 году - в то время, когда расследование уголовных дел против экс-главы Минобороны приобретало все больший резонанс. Но бывший посол из Беларуси так и не вернулся.

Вначале белорусские СМИ сообщали, что Михаил Ежель проходит лечение в Минске, затем появилась информация о том, что он, возможно, живет в элитном поселке Дрозды неподалеку от белорусской столицы, по соседству с экс-президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Главное управление военной контрразведки Украины считает, что в мае 2017 года Ежель получил статус беженца и "по оперативным данным, проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру".

Скупые подробности жизни беглого экс-министра стали известны из постановления Соломенского районного суда города Киева, который 5 июля принял решение о заочном рассмотрении дела в отношении Ежеля. Власти Беларуси официальных данных о пребывании Ежеля не предоставили. На момент публикации статьи министерство иностранных дел Беларуси на запрос DW не ответило.

Сам Михаил Ежель в интервью украинским СМИ неоднократно заявлял, что обвинения против него сфабрикованы, а он не возвращается в Украину из-за "угрозы жизни и отсутствия гарантий безопасности его семье".

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