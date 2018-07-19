 В чем Генпрокуратура Украины обвиняет экс-министра обороны Ежеля? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 19.07.2018

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Украина

В чем Генпрокуратура Украины обвиняет экс-министра обороны Ежеля?

Суд в Киеве разрешил начать заочный процесс в отношении бывшего министра обороны Михаила Ежеля. Экс-глава Минобороны скрывается в Беларуси, и вероятность того, что он предстанет перед судом, невелика.

Михаил Ежель

Михаил Ежель

Из всех находящихся в бегах высокопоставленных чиновников времен Виктора Януковича ближе всего к украинским границам живет экс-министр обороны Украины Михаил Ежель. Большинство его коллег, покинувших Украину, укрылись в России, в том числе и один из его преемников на министерской должности Павел Лебедев. Другие проживают в странах дальнего зарубежья: бывший министр финансов Юрий Колобов - в Испании, а экс-министр образования Дмитрий Табачник и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий - в Израиле. Михаил Ежель выбрал Беларусь, и, как недавно стало известно, находится под защитой официального Минска, предоставившего ему официальное убежище.

Кто такой Михаил Ежель?

Выпускник Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова в Севастополе, уроженец Винницкой области Михаил Ежель с октября 1991 по апрель 1993 года занимал пост командующего дивизией противолодочных кораблей российского Тихоокеанского флота. После увольнения он вернулся в Украину, где уже через три года возглавил Военно-морской флот Украины и стал заместителем министра обороны Украины.

Моряки ВМС Украины на борту корабля

Во время пребывания Ежеля на посту из состава ВМС Украины были списаны минимум семь кораблей

Первый громкий скандал с участием Ежеля вспыхнул в 2003 году. После визита президента Леонида Кучмы в Крым он был отправлен в отставку "по состоянию здоровья". Неофициальной причиной СМИ называли плачевное состояние базы подводных лодок в Балаклаве и продажу кораблей по заниженным ценам коммерческим структурам, в том числе иностранным. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий и халатном отношении к военной службе, однако официальные обвинения так и не были выдвинуты.

Обвинения Генпрокуратуры

В марте 2010 года Михаил Ежель занял пост министра обороны в правительстве тогдашнего украинского президента Виктора Януковича, оставаясь на этой должности до февраля 2012 года. А в августе 2014 года прокурор Украины Виталий Ярема сообщил, что против экс-министра обороны возбуждено более 50 дел. Ежеля подозревали в активном участии в уничтожении тылового обеспечения украинской армии и подрыве обороноспособности ВСУ. Среди прочего, ему вменяли в вину распродажу военного имущества на десятки миллионов евро - в частности, списанного оборудования.

На сегодняшний день Генпрокуратура Украины завершила лишь два уголовных производства в отношении Ежеля. В первом его обвиняют в незаконном списании двух тяжелых стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые Украина планировала продать российским компаниям. Отмена сделки привела к убыткам государству в размере 24 млн гривен (около 8 млн евро).

Во втором деле речь идет о коммунальных счетах частных компаний-подрядчиков Минобороны, поставлявших продукты для украинской армии. Следствие установило, что в 2011-2012 годах эти счета оплачивались из государственного бюджета, чем государству был нанесен ущерб на сумму около 43 млн гривен (более 14 млн евро). Заочное досудебное расследование Генпрокуратура завершила еще в сентябре 2016 года, однако из-за отсутствия экс-министра суд никак не мог начаться.

Михаил Ежель и Леонид Кучма

В 2014 году Ежель участвовал во встречах в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе

Почему Беларусь?

Выбор Беларуси в качестве страны убежища является логическим продолжением карьеры Михаила Ежеля. В 2013 году, вскоре после ухода с должности министра обороны, Виктор Янукович назначает Ежеля послом Украины в Беларуси, где он встретил и события на Майдане, и смену власти в Украине в 2014 году. Новый президент страны Петр Порошенко отозвал Ежеля из Минска только в 2015 году - в то время, когда расследование уголовных дел против экс-главы Минобороны приобретало все больший резонанс. Но бывший посол из Беларуси так и не вернулся.

Контекст

В ночь на 8 декабря Верховная рада приняла бюджет страны на 2018 год. Президент Порошенко сообщил, что на армию будет выделено на 25 процентов больше, чем в текущем году. (08.12.2017)

Согласно опросу международной компании PwC, в последние два года треть украинских компаний получали предложения дать взятку. Уровень коррупции в стране почти в три раза выше, чем в среднем в мире. (22.06.2018)

Верховная рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде Украины. Документ - результат компромисса, который может негативно сказаться на работе суда, считают опрошенные DW эксперты. (07.06.2018)

Вначале белорусские СМИ сообщали, что Михаил Ежель проходит лечение в Минске, затем появилась информация о том, что он, возможно, живет в элитном поселке Дрозды неподалеку от белорусской столицы, по соседству с экс-президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Главное управление военной контрразведки Украины считает, что в мае 2017 года Ежель получил статус беженца и "по оперативным данным, проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру".

Скупые подробности жизни беглого экс-министра стали известны из постановления Соломенского районного суда города Киева, который 5 июля принял решение о заочном рассмотрении дела в отношении Ежеля. Власти Беларуси официальных данных о пребывании Ежеля не предоставили. На момент публикации статьи министерство иностранных дел Беларуси на запрос DW не ответило.

Сам Михаил Ежель в интервью украинским СМИ неоднократно заявлял, что обвинения против него сфабрикованы, а он не возвращается в Украину из-за "угрозы жизни и отсутствия гарантий безопасности его семье".

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Антикоррупционные экскурсии: новое развлечение для киевлян

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    Богослужебная книга "Апостол" (полное название - "Деяния апостольская, и собрания соборная, и послания Святаго апостола Павла) была выпущена первопечатником Иваном Федоровым во Львове в 1574 году. Это первая на Украине печатная книга. Ее культурная ценность огромна. Для Януковича тоже?

  • В одном из залов

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Иконы

    В том же зале выставки "Кодекс Межигорья", где представлены "Апостол" и другие раритетные книги, висят на стенах десятки старинных и новых икон из резиденции Януковича.

  • Вазы

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

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    Среди коллекции старинной и не очень посуды выделяется ваза с росписью Пабло Пикассо.

  • Витрина с экспонатами

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Охотник на лося

    Запонки, вазы и почетная грамота из "охотничьей" коллекции бывшего президента Украины. Надпись на грамоте гласит, что она выдана Виктору Януковичу за победу в номинации "Лучший охотник на лося в охотничьем сезоне 2008 года, то есть еще до избрания его президентом.

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    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

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    Серебряный лебедь работы Фаберже.

  • Картины из поместья Пшонки

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

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    Есть на выставке и картины современных художников из поместья бывшего генпрокурора Украины и кума Януковича Виктора Пшонки. Слева - портрет жены Пшонки Ольги в образе российской императрицы. Справа - сам Пшонка рядом с Януковичем. Полотно пострадало во время захвата поместья бывшего генпрокурора.

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    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

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    Митра православного священника, дароносица и яйца "под Фаберже". Специалисты до сих пор спорят, с какой целью экс-президент хранил у себя эти предметы культа вместе с подделкой под антиквариат.

  • Реликвия

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

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    На клочке бумаги, который был приложен к этому обрамленному в чистое золото экспонату, значится сделанная от руки надпись: "Мощи святаго мученика Виктора"

  • Чужая собственность

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Чужая собственность

    Эта скульптурная группа была в международном розыске. Ее законный владелец из Харькова, имя которого не разглашается, опознал свою собственность, посмотрев телерепортаж о выставке "Кодекс Межигорья".

    Автор: Александр Савицкий


Контекст

Чем любовался Янукович в своей резиденции?

Выставка ценностей, находившихся в "Межигорье" - резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича, - проходит в Национальном художественном музее в Киеве. (12.05.2014)  

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