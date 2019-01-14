 В Челябинской области уволили служащего Росгвардии из-за видеоблога | Новости из Германии о России | DW | 16.01.2019

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Россия

В Челябинской области уволили служащего Росгвардии из-за видеоблога

47-летний военнослужащий-контрактник вел на Youtube видеоблог, в котором критиковал главу Росгвардии Виктора Золотова, президента РФ Владимира Путина и других представителей власти.

Глава Росгвардии Виктор Золотов

Глава Росгвардии Виктор Золотов

В Озерске Челябинской области досрочно уволен 47-летний прапорщик Росгвардии Дмитрий Куприн. Причиной увольнения стали публичные высказывания в адрес органов власти и их руководителей в его видеоблоге на Youtube, сообщило во вторник, 15 января, челябинское издание 74.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского округа войск национальной гвардии России.

Контекст

В своем комментарии представитель ведомства указал на "прямой запрет" военнослужащим на публичные высказывания, суждения и оценки в отношении деятельности госорганов и их руководителей в соответствии с российским законодательством.

Критика Золотова и Путина

В свою очередь уволенный Дмитрий Куприн сообщил изданию, что его руководство было недовольно его видеоблогом, в котором он перед президентскими выборами в 2018 году агитировал за Павла Грудинина, а позже - критиковал главнокомандующего Росгвардии Виктора Золотова, президента РФ Владимира Путина и других представителей российской власти. У блога было 8 тысяч подписчиков.

Весной 2018 года в отношении Куприна началась внутренняя проверка, продолжавшаяся семь месяцев. В результате, в частности, было выявлено, что прапорщик получил 18999 рублей от Google за размещение рекламы.

Куприн служил контрактником в вооруженных силах более 11 лет. В 2015 году он приобрел квартиру по программе военной ипотеки и получил ее в собственность через два года. После увольнения ему придется выплатить Росгвардии 1,35 миллиона рублей, чтобы не лишиться жилья.

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