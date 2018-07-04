 В Челябинске объяснили отправку Клыха в психбольницу в Магнитогорске | Новости из Германии о России | DW | 04.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В Челябинске объяснили отправку Клыха в психбольницу в Магнитогорске

Омбудсмен заявила о добровольном переводе заключенного в больницу. Между тем Госдума РФ приняла закон о принудительной госпитализации "отдельных граждан" в психиатрические медучреждения.

Коридор в российской тюрьме

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что гражданин Украины Станислав Клых, приговоренный в России к 20 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне боевиков в Чечне, госпитализирован в психиатрическую больницу в Магнитогорске по собственному желанию. "Он находится под круглосуточным наблюдением врачей", - сообщила она агентству "Интерфакс" в среду, 4 июля.

Контекст

Густль Моллат - самый знаменитый пациент психиатрической клиники в Германии - на свободе. Его дело получило широкий общественный резонанс. DW выясняла подробности этой истории. (07.08.2013)

За последние два месяца уже двое граждан Беларуси обратились за помощью в Независимую психиатрическую ассоциацию России (НПАР). От чего они хотят защититься, выясняла DW. (12.06.2014)

Верховный суд РФ оставил без изменения приговор суда в Грозном, осудивший Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам тюремного заключения. (26.10.2016)

Ранее правозащитница Татьяна Щур в своем Facebook сообщила что адвокат Уральской правозащитной группы Екатерина Бурьян обнаружила украинца в психбольнице. По ее словам Клых утверждает, что своего разрешения на госпитализацию не давал. При этом, по мнению адвоката, заключенный находится под воздействием успокоительных препаратов. "Сам Станислав сказал, что ему делают "какие-то прививки", - пояснила Бурьян.

Станислав Клых был задержан 8 августа 2015 года в Орле, куда поехал к девушке, с которой ранее познакомился в Крыму.  Вместе с ним по делу проходил гражданин Украины Николай Карпюк.Он был задержан ФСБ 17 марта 2014 года на территории России, куда был направлен руководством "Правого сектора" с целью встречи с представителями администрации президента РФ. Показания о том, что украинцы участвовали в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков дал Александр Малофеев, в 2009 году осужденный на 23 года в колонии строгого режима за разбойные нападения. В суде, рассматривавшем дело, оба они заявили, что признательные показания получены под пытками.

Дума приняла закон о принудительной госпитализации в психбольницу

Тем временем Госдума РФ во вторник, 3 июля, приняла в третьем чтении поправки в закон, уточняющий право прокурора подавать исковое заявление о принудительной госпитализации граждан в медучреждения - противотуберкулезные больницы или организации психиатрической помощи. Как указывалось в пояснительной записке, подготовленной авторами предложенных поправок, законопроект разработан "в целях формирования единообразной правоприменительной практики в части закрепления права прокурора на обращение в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации отдельных категорий граждан".

Смотрите также:

Смотреть видео 02:26
Now live
02:26 мин

Кто такие "узники Кремля"? (03.03.2016)

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Пост Татьяны Щур

Законопроект на сайте Госдумы РФ

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто такие "узники Кремля"? (03.03.2016)  

Россия за решеткой: бывшие узники вспоминают - политзаключенный Алексей Гаскаров  

Есть ли жизнь после детского дома? (04.07.2016)  

Самые читаемые

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

После драки с афганцами беженцы из Чечни пожаловались президенту ФРГ  

Британская полиция сообщила о новых случаях отравления под Солсбери  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно