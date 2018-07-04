В Челябинске объяснили отправку Клыха в психбольницу в Магнитогорске

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что гражданин Украины Станислав Клых, приговоренный в России к 20 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне боевиков в Чечне, госпитализирован в психиатрическую больницу в Магнитогорске по собственному желанию. "Он находится под круглосуточным наблюдением врачей", - сообщила она агентству "Интерфакс" в среду, 4 июля.

Ранее правозащитница Татьяна Щур в своем Facebook сообщила что адвокат Уральской правозащитной группы Екатерина Бурьян обнаружила украинца в психбольнице. По ее словам Клых утверждает, что своего разрешения на госпитализацию не давал. При этом, по мнению адвоката, заключенный находится под воздействием успокоительных препаратов. "Сам Станислав сказал, что ему делают "какие-то прививки", - пояснила Бурьян.

Станислав Клых был задержан 8 августа 2015 года в Орле, куда поехал к девушке, с которой ранее познакомился в Крыму. Вместе с ним по делу проходил гражданин Украины Николай Карпюк.Он был задержан ФСБ 17 марта 2014 года на территории России, куда был направлен руководством "Правого сектора" с целью встречи с представителями администрации президента РФ. Показания о том, что украинцы участвовали в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков дал Александр Малофеев, в 2009 году осужденный на 23 года в колонии строгого режима за разбойные нападения. В суде, рассматривавшем дело, оба они заявили, что признательные показания получены под пытками.

Дума приняла закон о принудительной госпитализации в психбольницу

Тем временем Госдума РФ во вторник, 3 июля, приняла в третьем чтении поправки в закон, уточняющий право прокурора подавать исковое заявление о принудительной госпитализации граждан в медучреждения - противотуберкулезные больницы или организации психиатрической помощи. Как указывалось в пояснительной записке, подготовленной авторами предложенных поправок, законопроект разработан "в целях формирования единообразной правоприменительной практики в части закрепления права прокурора на обращение в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации отдельных категорий граждан".

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