В Цюрихе произошли столкновения противников Давосского форума с полицией

В Цюрихе противники Всемирного экономического форума (ВЭФ) вступили в столкновения с полицейскими, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Об этом сообщила в ночь на четверг, 23 января, швейцарская полиция. Согласно ее данным, радикально настроенные демонстранты зажигали файеры и бросали в полицейских бутылки.

Три человека были задержаны. Один из прохожих получил ожоги, кроме того был ранен полицейский, оба доставлены в больницу. Беспорядки произошли в ходе согласованной с властями акции "Цюрих против ВЭФ", в которой приняли участие несколько сотен человек.

Ежегодный Давосский форум проходит с 21 по 24 января. Его организаторы сообщили о присутствии на нем 3000 официальных лиц из 117 стран. Среди приглашенных гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Украины Владимир Зеленский и экоактивистка Грета Тунберг.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:41 Поделиться Дональд Трамп против Греты Тунберг Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3Wc41 Дональд Трамп против Греты Тунберг: как в Давосе стартовал экономический форум