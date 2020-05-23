В центре Москвы произошел захват заложников в отделении банка

В Москве днем в субботу, 23 мая, неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу.
По информации ТАСС, о происходящем полиция узнала после звонка в "Службу 02". Заявитель сообщил, что неизвестный угрожает взорвать банк. На место происшествия выехали все экстренные службы города, указывает агентство.
По предварительным сведениям агентства "Интерфакс", в заложниках оказались пять человек.
Через короткое время здание отделения банка было взято штурмом бойцами спецназа и преступника задержали. По предварительным данным, предмет, который захвативший заложников мужчина выдавал за взрывное утройство, оказался муляжом.
Одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам, сообщает "Интерфакс".
О личности подозреваемого пока известно мало. Ряд Telegram-каналов сообщает, что он был одет в форменную одежду доставщика еды компании Delivery Club. Однако в самой службе по доставке еды информацию о том, что речь идет об их сотруднике, не подтвердили. "На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте", - цитирует агентство "Интерфакс" сотрудника пресс-службы Delivery Club.
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Автор: Виталий Кропман