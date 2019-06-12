В центре Москвы полиция массово задерживает участников несогласованного марша

Правоохранители задерживают не только людей в футболках и с плакатами в поддержку освобожденного накануне Ивана Голунова. DW следит за событиями.
В центре Москвы полиция задерживает участников несогласованного марша, проходящего в День России 12 июня. Среди десятков задержанных - оппозиционер Алексей Навальный и большое число журналистов. На акции присутствуют Алексей Навальный, Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр, Екатерина Шульман, Анна Наринская, Николай Сванидзе, Арина Бородина, Лев Рубинштейн, Зоя Светова и другие активисты, ранее требовавшие освобождения задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. DW ведет трансляцию событий.
++14:19++
Задержаны сотрудник издания ROMB Андрей Ковалев и шеф-редактор Batenka.ru Семен Шешенин, сообщает "ОВД-Инфо".
++14:10++
Алексею Навальному вменяют нарушение ст. 20.2 КоАП (за нарушение порядка организации массовых акций), за которое ему грозит до 30 суток административного ареста, заявила пресс- секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш.
++14:04++
Силовики продолжают задержания у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре, Петровку уже зачистили, сообщает The Village.
++13:57++
"Хватают просто так, идут сквозь толпу и выбирают мужчин, которые просто стоят, без символики", - передает корреспондент DW.
++13:44++
Полицейские начали применять дубинки, сообщает "Медуза".
++13:36++
К саду "Эрмитаж" стянуты военные, пишет "МБХ Медиа".
++13:33++
Как указывает оппозиционер Илья Яшин, силовики задерживают даже пожилых женщин.
++13:32++
На бульвар, по которому проходит шествие, выехали поливальные машины, несмотря на идущий дождь, пишет "Медуза". По данным The Village, коммунальщики облили водой участников марша.
++13:30++
По даным "ОВД-Инфо", задержано 94 человека.
++13:25++
"Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - пишет задержанный Навальный.
++13:22++
Участники шествия не смогли пройти к зданию МВД на Петровке, правоохранители их не пропустили. Колонны продвигаются по бульвару к Тверской улице, передают корреспонденты DW.
++13:14++
Задержан французский журналист Эмманюэль Гринспен, пишет "Медиазона".
++13:09++
Активисты направились к зданию МВД на Петровке, 38, где на протяжении нескольких дней проходили одиночные пикеты с требованием освободить Голунова.
++13:07++
Корреспондент DW: "Мы работаем, работаем - говорит в рацию омоновец".
++13:06++
Телеграм-канал Профсоюза журналистов пишет, что на Страстном бульваре омоновцы бьют участников акции дубинками. Толпа скандирует: "Вам квартиры не дадут", "Вам можно нас бить".
++13:04++
Задержан Алексей Навальный, сообщает юрист ФБК Любовь Соболь. "Он просто мирно стоял. Как же Собянин (мэр Москвы - Ред.) ненавидит Москву и ее жителей, что даже в День России устраивает бесстыдные провокации и массовые задержания", - написала она в Twitter.
++12:59++
Находящийся в автозаке журналист Петр Пархоменко написал в Facebook о поступившей по рации команде полицейским: "Задерживаем всех в майках с надписями всякими непонятными".
++12:49++
На видео телеканала RTVi видно, как силовики при задержании бьют человека головой о столб.
Изначально марш 12 июня задумывался как акция протеста против задержания Голунова. После его освобождения накануне мнения по поводу его проведения разделились. Гендиректор портала "Медуза" Галина Тимченко, главред издания Иван Колпаков, глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов, основатель издания The Bell и адвокат Голунова Сергей Бадамшин призвали добиться согласования акции в ближайшие дни.
Другие, в частности, журналист Илья Азар, считают, что отменять акцию - неправильное решение. "Движение, которое поднялось в связи с делом Голунова, связано не только с самим Иваном. Недаром на уже легендарных обложках написано: Я/Мы Голунов. Это дело против нас всех. И закрытие одного дела должно быть только началом, а не пьяным радостным концом", - написал он в Facebook.
В итоге власти Москвы согласовали акцию 16 июня. Ранее правительство Москвы обратилось в прокуратуру с требованием не допустить проведения 12 июня марша в поддержку Голунова, сославшись на "дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения общественной безопасности".
Дело Ивана Голунова
36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" Голунов был задержан 6 июня и позже отправлен на два месяца под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина, но эксперты не нашли на руках Голунова следов наркотиков, а на пакетах, обнаруженных у него, есть ДНК нескольких человек.
Журналист, задержание которого вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами, заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе. 11 июня глава МВД России заявил о решении прекратить дело против Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
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