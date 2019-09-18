 В центре Москвы пикетируют в поддержку политзаключенных | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2019

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Россия

В центре Москвы пикетируют в поддержку политзаключенных

Несколько десятков человек выстроились в очередь, один из собравшихся начал "камлание" в знак солидарности с "шаманом" Габышевым.

Пикет у здания администрации

Пикет у здания администрации (фото из архива)

У здания администрации президента РФ в Москве в субботу, 21 сентября, продолжились одиночные пикеты в поддержку фигурантов так называемого "московского дела". Здесь выстроилась очередь, многие принесли с собой транспаранты. Один из собравшихся, в частности, развернул плакат с надписью "Я/Мы вся страна".

Как передает "Новая газета", всего пришло около 30 человек. В числе пикетирующих, по информации радиостанции "Эхо Москвы" - народная артистка РФ Татьяна Догилева и актер, выпускник курса Кирилла Серебренникова - Никита Кукушкин.

Кроме того, по сведениям "МБХ медиа", один из пришедших начал "камлание в поддержку" провозгласившего себя шамана Александра Габышева, собиравшегося "изгонять" президента РФ Владимира Путина. 

С начала недели одиночные пикеты у администрации проходили ежедневно. Они начались как акция в поддержку актера Павла Устинова.

Контекст

Актера Павла Устинова, как и еще нескольких участников протестов в Москве, посадили за ущерб здоровью бойцов Росгвардии. Карикатурист Сергей Елкин усмотрел тенденцию в "московском деле". (17.09.2019)

О письме в защиту Павла Устинова и других фигурантов "московского дела" интервью DW со священником Русской православной церкви, протоиереем Андреем Кордочкиным. (19.09.2019)

Ранее 21 сентября стало известно, что Габышеву была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие вменяет жителю Якутска в вину публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Его высказывания были подвергнуты психолого-лингвистической экспертизе. Как считают следователи, в них "содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ".

Один из фигурантов "московского дела" актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года колонии по обвинению в насилии в отношении сотрудника ОМОНа на несогласованной акции протеста в Москве 3 августа, был 20 сентября после резинансной кампании общественности отпущен из СИЗО на время рассмотрения апелляции по его делу. 

Выборы в Мосгордуму и протесты в Москве

Так называемое "московское дело" было возбуждено после несогласованной акции в защиту честных выборов в Мосгордуму 27 июля. На данный момент семь обвиняемых приговорены к срокам до пяти лет лишения свободы. С нескольких фигурантов обвинение снято.

Акции протеста в Москве продолжались с июля. Их участники изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов. Позднее к требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения сотрудников ОМОНа и Росгвардии с митингующими.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 01:51

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