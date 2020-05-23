 В центре Москвы неизвестный взял заложников в отделении банка | Новости из Германии о России | DW | 23.05.2020

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Россия

В центре Москвы неизвестный взял заложников в отделении банка

К месту захвата заложников в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу выехали все экстренные службы Москвы. Через короткое время мужчина был задержан.

На месте захвата заложников

На месте захвата заложников

В Москве днем  в субботу, 23 мая, неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу.

По информации ТАСС, о происходящем полиция узнала после звонка в "Службу 02". Заявитель сообщил, что неизвестный угрожает взорвать банк. На место происшествия выехали все экстренные службы города, указывает агентство. 

По предварительным сведениям агентства "Интерфакс", в заложниках оказались пять человек.

Через короткое время мужчина был задержан, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, здание отделения банка было взято штурмом бойцами спецназа. По предварительным данным, предмет, который захвативший заложников мужчина выдавал за взрывное утройство, оказался муляжом.

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Захват заложников во Франции

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