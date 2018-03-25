 В центре Минска прошли массовые задержания | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.03.2019

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Беларусь

В центре Минска прошли массовые задержания

В белорусской столице отмечают День воли, милиция взяла под стражу политиков Николая Козлова и Виталия Рымашевского, а также несколько музыкантов.

В Минске отмечают День Воли

В Минске отмечают День Воли

В центре Минска, где в понедельник, 25 марта, отмечается День воли, приуроченный к 101-й годовщине образования Белорусской Народной Республики (БНР), произведена серия задержаний политиков, активистов и деятелей искусства. Об этом передают корреспонденты DW.

Контекст

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По их данным, в районе Октябрьской площади под стражу были взяты временно исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов и сопредседатель "Белорусской христианской демократии" (БХД) Виталий Рымашевский.

Политики планировали возложить цветы к зданию, где в 1918 году была принята уставная грамота о создании независимой БНР.

Милиция сорвала импровизированный концерт

Позднее на Комсомольской улице, где должен был состояться импровизированный концерт и которую превратили в пешеходную зону, задержали четырех музыкантов - Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, Павела Аракеляна и Игоря Ворошкевича. Исполнителей препроводили в автозак, причем, по данным портала Tut.by, в ходе задержания один из милиционеров назвал Вольского организатором "массового мероприятия".

По данным правозащитника Сергея Сыса из центра "Весна", всего речь идет о 12 задержанных.

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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