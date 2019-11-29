В центре Лондона совершена ножевая атака

В центре Лондона совершено нападение с применением холодного оружия. Несколько нарядов полиции и бригад медиков в пятницу, 29 ноября, были стянуты к Лондонском мосту, связывающему районы Сити и Саутуарк. Информация о происшествии поступила в полицию в 13.58 (16.58 мск).

Предполагаемый нападавший - мужчина, он задержан правоохранителями, отмечается в сообщении полиции. Точная информация о количестве пострадавших на данный момент отсутствует. Стражи порядка допускают, что ранены несколько человек.

Позднее полиция сообщила, что один человек застрелен стражами порядка. Дальнейшие подробности не приводятся. В то же время подчеркивается, что "из соображений предосторожности" полиция рассматривает происшествие "как если бы оно имело отношение к терроризму".

Движение по Лондонскому мосту перекрыто в обоих направлениях. Поезда метрополитена проезжают одноименную станцию без остановок.

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