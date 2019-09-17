 В центре Киева вооруженный мужчина открыл стрельбу и угрожает взорвать мост | Новости из Германии об Украине | DW | 18.09.2019

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Украина

В центре Киева вооруженный мужчина открыл стрельбу и угрожает взорвать мост

В киевской полиции квалифицируют происходящее как подготовку к теракту. Движение автомобилей и поездов по мосту перекрыто.

Мост метро в Киеве

Мост метро в Киеве

Полиция в Киеве перекрыла мост через Днепр, по которому осуществляется движение автомобилей и поездов метрополитена. На мосту находится вооруженный мужчина, который стреляет в воздух и угрожает совершить взрыв, сообщили в среду, 18 сентября, в полиции украинской столицы.

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"Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По данным УНИАН, преступник стрелял в воздух из автомата. В полицию поступило сообщение, что неизвестный заблокировал движение на мосту, угрожает взорвать его и государственные учреждения.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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