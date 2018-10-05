 В центре Волгограда обнаружили массовое захоронение немецких солдат | Новости из Германии о России | DW | 05.10.2018

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Россия

В центре Волгограда обнаружили массовое захоронение немецких солдат

Останки около 800 немецких военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны, найдены при прокладке участка водопровода в Волгограде.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане

Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане

В ходе строительных работ в Волгограде обнаружено массовое захоронение около 800 немецких солдат, погибших в годы Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщили в Народном союзе Германии по уходу за воинскими захоронениями (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - VDK).

По данным организации, могила была найдена при прокладке участка водопровода в центре города. Часть захоронения находилась под жилой застройкой, где проведение археологических раскопок крайне затруднено.

При идентификации связываются с родственниками

Контекст

В Военно-историческом музее Дрездена проходит выставка, приуроченная к годовщине окончания Сталинградской битвы. Какое значение имело это сражение для исхода войны? (02.02.2013)

Темы: стоило ли русским и немцам отметить годовщину Сталинградской битвы вместе, соблюдение прав человека в России, ЧП с запуском ракеты "Зенит", мюнхенская конференция по безопасности. (05.02.2013)

VDK уже почти 25 лет в сотрудничестве с российскими властями следит за военными захоронениями немецких солдат в регионе. При идентификации погибших представители союза связываются с их родственниками. Перезахоронения осуществляются на официальных военно-мемориальных кладбищах, в частности, в некрополе Россошки в 34 километрах к северо-западу от Волгограда. Туда же должны быть перенесены останки, обнаруженные на этот раз в массовом захоронении в центре города.

По количеству суммарных безвозвратных потерь Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории. Со стороны Красной Армии в ней погибли свыше 478 тысяч военнослужащих, со стороны Вермахта - около 300 тысяч. Немецкие союзники - итальянцы, румыны, венгры, хорваты - потеряли суммарно порядка 200 тысяч человек. Число жертв среди мирных граждан невозможно установить даже приблизительно, однако счет идет на десятки тысяч.

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    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


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