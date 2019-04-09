 В ходе пятничных протестов в Алжире задержаны более 100 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.04.2019

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Мир

В ходе пятничных протестов в Алжире задержаны более 100 человек

Жители Алжира восьмую неделю подряд выходят на улицы, требуя от властей демократических реформ. Отставка Абдельазиза Бутефлики не удовлетворила демонстрантов.

Уличные протесты в Алжире, 12 апреля 2019 г.

Уличные протесты в Алжире, 12 апреля 2019 г.

В Алжире уже восьмую пятницу подряд проходят многотысячные демонстрации, направленные против нынешних властей страны. Несмотря на отставку правившего Алжиром два десятка лет президента Абдельазиза Бутефлики которая произошла 2 апреля, жители североафриканского государства требуют фундаментальных демократических реформ. Кроме того, они недовольны коррупцией в структурах экономики и во власти. Эти акции протеста стали крупнейшими со времен так называемой арабской весны 2011 года.

Контекст

После отставки Абдельазиза Бутефлики временным президентом Алжира стал председатель Совета нации Абделькадер Бенсалех. Конституция обязывает его в течение 90 дней провести новые выборы. (09.04.2019)

Протестующие в столице Алжира требуют изменений политической системы. Ранее 82-летний президент Абдельазиз Бутефлика объявил о переносе на более поздний срок выборов глава государства. (15.03.2019)

В пятницу, 12 апреля, протесты переросли в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ и водометы. Согласно официальным данным, 27 полицейских были ранены, причем четверо из них - тяжело. Задержаны 108 демонстрантов, которые бросали камни в служащих полиции и повредили несколько полицейских автомобилей.

Один из лидеров оппозиции Мустафа Бучачи подчеркнул, что требования демонстрантов так и не выполнены. "Народ высказывается недвусмысленно: нынешний переходный период должны осуществлять те, кого выберет алжирское население", - заявил Бучачи. В начале недели парламент Алжира назначил временным президентом страны 77-летнего Абделькадера Бенсалеха, которого считают соратником Бутефлики. Бенсалех более 16 лет занимал пост председателя верхней палаты парламента - Совета нации. Он назначил президентские выборы на 4 июля, пообещав, что те будут "прозрачными", но участники протестов, в первую очередь молодежь, расценивают такое решение как продолжение прежней политики.

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    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 02:15

Протесты в Алжире: Новая "арабская весна"?

Контекст

От Майдана до Стамбула: главные площади революций

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