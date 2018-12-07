 В ходе протестов во Франции задержали более 1700 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 09.12.2018

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Европа

В ходе протестов во Франции задержали более 1700 человек

МВД Франции назвало число задержанных во время протестных акций. В результате столкновений пострадали 264 человека, в том числе 39 полицейских. Макрон обещает сделать важные заявления в ближайшие дни.

Человек в маске и желтом жилете сжигает французский флаг в Париже, 8 декабря 2018 года

Протесты в Париже, 8 декабря 2018 года

В ходе масштабных антиправительственных протестов во Франции были задержаны 1723 человека. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны в своем микроблоге в Twitter вечером в субботу, 8 декабря. При этом 1220 из задержанных были отправлены под стражу - в частности, для предотвращения совершения новых правонарушений. Всего в демонстрациях по всей стране приняли участие 125 тысяч человек, 10 тысяч из которых протестовали в Париже.

За безопасностью на митингах следили почти столько же полицейских, сколько было самих участников протестов, - 120 тысяч. В ходе протестов пострадали 264 человека, в том числе 39 правоохранителей.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы

В ходе демонстраций 8 декабря в Париже произошли столкновения с полицией. Ряд демонстрантов бросали в полицейских петарды и другие предметы, правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Демонстранты поджигали баррикады и автомобили, а также попытались совершить поджог одного из дорогих магазинов в центре Парижа.

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По всей стране были усилены меры безопасности. В частности, на Елисейских полях в Париже большое количество человек подверглись контролю на наличие оружия и других запрещенных предметов, был закрыт ряд достопримечательностей. Французские СМИ отмечают, что благодаря подготовленности правоохранительных органов беспорядки были менее масштабными, чем неделю назад.

В ожидании заявления Макрона о протестах

Прошедшие демонстрации стали продолжением протестов, которые начались в середине ноября. Тогда представители движения "желтых жилетов" и их сторонники вышли на улицы против планов повышения цен на автомобильное топливо. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.

Сам президент до сих пор только осудил беспорядки и насилие в ходе протестов и выразил благодарность полиции и другим экстренным службам. Наблюдатели отмечают сдержанность его высказываний. Представитель правительства Франции утром в воскресенье в эфире телеканала LCI сообщил, что на следующей неделе Макрон выступит с рядом важных заявлений. О чем пойдет речь, не уточняется.

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  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

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    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW

Контекст

Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

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