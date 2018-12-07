В ходе протестов во Франции задержали более 1700 человек

В ходе масштабных антиправительственных протестов во Франции были задержаны 1723 человека. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны в своем микроблоге в Twitter вечером в субботу, 8 декабря. При этом 1220 из задержанных были отправлены под стражу - в частности, для предотвращения совершения новых правонарушений. Всего в демонстрациях по всей стране приняли участие 125 тысяч человек, 10 тысяч из которых протестовали в Париже.
За безопасностью на митингах следили почти столько же полицейских, сколько было самих участников протестов, - 120 тысяч. В ходе протестов пострадали 264 человека, в том числе 39 правоохранителей.
Полиция применила слезоточивый газ и водометы
В ходе демонстраций 8 декабря в Париже произошли столкновения с полицией. Ряд демонстрантов бросали в полицейских петарды и другие предметы, правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Демонстранты поджигали баррикады и автомобили, а также попытались совершить поджог одного из дорогих магазинов в центре Парижа.
По всей стране были усилены меры безопасности. В частности, на Елисейских полях в Париже большое количество человек подверглись контролю на наличие оружия и других запрещенных предметов, был закрыт ряд достопримечательностей. Французские СМИ отмечают, что благодаря подготовленности правоохранительных органов беспорядки были менее масштабными, чем неделю назад.
В ожидании заявления Макрона о протестах
Прошедшие демонстрации стали продолжением протестов, которые начались в середине ноября. Тогда представители движения "желтых жилетов" и их сторонники вышли на улицы против планов повышения цен на автомобильное топливо. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.
Сам президент до сих пор только осудил беспорядки и насилие в ходе протестов и выразил благодарность полиции и другим экстренным службам. Наблюдатели отмечают сдержанность его высказываний. Представитель правительства Франции утром в воскресенье в эфире телеканала LCI сообщил, что на следующей неделе Макрон выступит с рядом важных заявлений. О чем пойдет речь, не уточняется.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Акции не утихают
В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Когда все началось?
Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Жестокость и вандализм
Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Вандалы повредили триумфальную арку
1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Чего требуют демонстранты?
Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"
6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Уступки правительства не остановили протесты
После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Большинство французов поддерживают движение
Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Беспорядки обернулись потерями для бизнеса
Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.
Автор: Никита Баталов