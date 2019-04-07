В ходе обыска в минском офисе "Белсата" конфисковали всю технику

Журналисты польского телеканала "Белсат" и Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) во вторник, 9 апреля, сообщили об обыске в минском офисе канала.
"Сегодня утром в 8:55 сотрудники МЧС спилили дверь в офис "Белсата" в Минске. Следственный комитет сообщил, что обыск проводится в рамках уголовного дела по ст. 188 УК – "Клевета". Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят обыск. В подъезд никого, кроме жильцов, не впускают. В рамках какого дела проводятся следственные действия, официально не сообщается. Телефон нашего минского координатора Николая Дебело, который был в офисе, на данный момент не отвечает", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала "Белсат".
По данным БАЖ, обыск проводился согласно постановлению Следственного комитета Беларуси. В рамках какого дела прошел обыск, пока неизвестно. Команда "Белсата" вела прямую
видеотрансляцию событий в Facebook.
После окончания обыска Николай Дебело, присутствовавший при обыске, сообщил, что было осмотрено все до последней вещи. "Досматривали очень тщательно, в том числе и вещи, принадлежащие хозяину квартиры", - сказал он журналистам. По словам Дебело, была конфискована вся компьютерная техника: системные блоки и ноутбуки, все носители информации, сообщил корреспондент DW.
На сайте БАЖ опубликованы фотоснимки офиса телеканала "Белсат" после визита правоохранителей.
"Белсат": вынужденная работа без регистрации
Как сообщила корреспонденту DW представитель "Белсата" Ирина Славникова, нынешний обыск был направлен на то, чтобы помешать телеканалу работать. "Уже 13-й год мы работаем в Беларуси нелегально. Неоднократно подавали в МИД заявки на аккредитацию и многократно получали отказы", - сказала Славникова. По ее словам, 18 апреля истекает срок ответа на очередную заявку. За эти годы "Белсат", по словам его представителя, заплатил огромные штрафы за вынужденную нелегальную работу. Только в прошлом году их сумма составила около 50 тысяч долларов США.
"Белсат" - канал спутникового телевещания на белорусском языке, созданный на основании договора МИДа Польши и Польского общественного телевидения TVP. В 2014 году Верховный суд Беларуси обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию страны.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Академик Анатолий Михайлов (Литва)
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Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
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Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
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Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская