В ходе обыска в минском офисе "Белсата" изъяли всю технику

Журналисты польского телеканала "Белсат" и Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) во вторник, 9 апреля, сообщили об обыске в минском офисе канала.

"Сегодня утром в 8:55 сотрудники МЧС спилили дверь в офис "Белсата" в Минске. Следственный комитет сообщил, что обыск проводится в рамках уголовного дела по ст. 188 УК – "Клевета". Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят обыск. В подъезд никого, кроме жильцов, не впускают. В рамках какого дела проводятся следственные действия, официально не сообщается. Телефон нашего минского координатора Николая Дебело, который был в офисе, на данный момент не отвечает", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала "Белсат".

По данным БАЖ, обыск проводился согласно постановлению Следственного комитета Беларуси. В рамках какого дела прошел обыск, пока неизвестно. Команда "Белсата" вела прямую

видеотрансляцию событий в Facebook.

После окончания обыска Николай Дебело, присутствовавший при обыске, сообщил, что было осмотрено все до последней вещи. "Досматривали очень тщательно, в том числе и вещи, принадлежащие хозяину квартиры", - сказал он журналистам. По словам Дебело, была изъята вся компьютерная техника: системные блоки и ноутбуки, все носители информации, сообщил корреспондент DW.

На сайте БАЖ опубликованы фотоснимки офиса телеканала "Белсат" после визита правоохранителей.

"Белсат": вынужденная работа без регистрации

Как сообщила корреспонденту DW представитель "Белсата" Ирина Славникова, нынешний обыск был направлен на то, чтобы помешать телеканалу работать. "Уже 13-й год мы работаем в Беларуси нелегально. Неоднократно подавали в МИД заявки на аккредитацию и многократно получали отказы", - сказала Славникова. По ее словам, 18 апреля истекает срок ответа на очередную заявку. За эти годы "Белсат", по словам его представителя, заплатил огромные штрафы за вынужденную нелегальную работу. Только в прошлом году их сумма составила около 50 тысяч долларов США.

"Белсат" - канал спутникового телевещания на белорусском языке, созданный на основании договора МИДа Польши и Польского общественного телевидения TVP. В 2014 году Верховный суд Беларуси обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию страны.

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