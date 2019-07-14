В ходе беспорядков во Франции задержаны около 300 человек

В ходе массовых беспорядков, начавшихся на улицах нескольких французских городов, в том числе Парижа, Марселя и Лиона, после победы сборной Алжира над Нигерией в полуфинале Кубка Африки, к утру понедельника, 15 июля, полиция задержала в общей сложности 282 человека, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"Жандармы и полиция были мобилизованы всю ночь, чтобы гарантировать порядок. Их отзывчивость и профессионализм помогли сдержать насилие и задержать преступников", - подчеркнул Кастанер на своей странице в Twitter.

По данным радиовещателя Franceinfo, большинство задержаний было проведено в Париже. Среди взятых под стражу были не только футбольные болельщики, но и представители движения "желтых жилетов", говорится в сообщении.

Несколько политических активистов были задержаны во Франции 14 июля в связи с беспорядками во время празднования Дня взятия Бастилии, причем в ходе столкновений с демонстрантами полиция применила слезоточивый газ.

Финал Кубка Африки состоится 19 июля. В этом матче сборная Алжира встретится с командой Сенегала, которую она ранее победила в групповой фазе турнира.

После победы алжирцев в четвертьфинале Кубка Африки один из североафриканских болельщиков во Франции не справился с управлением автомобилем, сбив несколько человек. В результате инцидента, по сообщениям французских СМИ, погибла женщина и были ранены двое детей.

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