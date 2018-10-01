В ходе антитеррористической операции во Франции задержаны 11 человек

Французская полиция во вторник, 2 октября, в рамках террористической операции обыскала штаб-квартиру мусульманской организации Centre Zahra France в департаменте Нор на севере страны. В операции принимали участие около 200 полицейских, были задержаны 11 человек.

Из них трое помещены под арест, их обвиняют в незаконном хранении оружия, сообщил в своем Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Колон.

Полиция также провела обыски в домах некоторых членов организации Centre Zahra France, их подозревают в оказании поддержки террористическим группировкам. Счета организации заморожены на шесть месяцев.

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