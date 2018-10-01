 В ходе антитеррористической операции во Франции задержаны 11 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 02.10.2018

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Европа

В ходе антитеррористической операции во Франции задержаны 11 человек

Полицейские обыскали штаб-квартиру мусульманской организации и задержали 11 человек. Трое из них помещены под стражу за незаконное хранение оружия.

Полицейский во Франции

Полицейский во Франции

Контекст

Всплеск терроризма объясняется не только борьбой Парижа против "Исламского государства", но и целым рядом внутриполитических причин, считает немецкий эксперт Ронья Кемпин. (15.07.2016)

Можно ли предотвратить теракт, подобный произошедшему в Ницце? Появятся ли подражатели? Исследователь джихадизма отвечает в интервью DW на эти и другие вопросы об угрозе терроризма. (16.07.2016)

Французская полиция во вторник, 2 октября, в рамках террористической операции обыскала штаб-квартиру мусульманской организации Centre Zahra France в департаменте Нор на севере страны. В операции принимали участие около 200 полицейских, были задержаны 11 человек.

Из них трое помещены под арест, их обвиняют в незаконном хранении оружия, сообщил в своем Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Колон.

Полиция также провела обыски в домах некоторых членов организации Centre Zahra France, их подозревают в оказании поддержки террористическим группировкам. Счета организации заморожены на шесть месяцев.

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    Автор: Виталий Кропман


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