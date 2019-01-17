В Хемнице освобожден один из подозреваемых в убийстве немца

Прокуратура города Хемница прекратила следственные действия в отношении иракца Юсифа И.А., который проходил по резонансному делу об убийстве гражданина ФРГ в августе 2018 года. Пресс-служба прокуратуры в пятницу, 18 января, сообщила об отсутствии убедительных доказательств того, что Юсиф И.А. принимал участие в драке, в результате которой погиб Даниэль Х., а его спутник был тяжело ранен.

В то же время у следователей нет сомнений в том, что Юсиф И.А. находился на месте преступления во время его совершения и после драки бежал вместе с сирийцем Алаа С. и другим гражданином Ирака Рамазаном Ахмадом.

Так как Юсиф И.А. с 28 августа по 18 сентября 2018 года находился в следственном изоляторе, он может в течение шести месяцев подать заявление на получение компенсации, говорится в заявлении прокуратуры.

Что произошло в Хемнице

По данным прокуратуры, 26 августа 2018 года около 3.15 по местному времени в саксонском городе Хемнице Алаа С. вместе с иракцем Фархадом Рамазаном Ахмадом, у которых были при себе ножи, без основательной причины вступил в ссору с Даниэлем Х. и Дмитрием М. В ходе нее сириец нанес четыре ножевых ранения Даниэлю в области груди и одно - в плечо. Также одно ножевое ранение получил в спину Дмитрий М. Даниэль Х. скончался непосредственно после нападения, его спутник несколько дней находился в больнице.

8 января 2019 года против Алаа С. были выдвинуты обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений Даниэлю Х., приведших к его смерти, а также в покушении на убийство и нанесении опасных телесных повреждений Дмитрию М. 22-летний иракец Рамазан Ахмад, зарегистрированный соискателем убежища в Германии, подозревается в причастности к убийству и объявлен в международный розыск.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. В городе прошли митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. Дело доходило до столкновений с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

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