В Хемнице выдвинуты обвинения против убившего немца сирийца

Прокуратура города Хемница выдвинула обвинение против сирийца, подозреваемого в убийстве 35-летнего гражданина ФРГ в августе 2018 года. Алау С. обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений Даниэлю Х., которые привели к его смерти, а также в покушении на убийство и нанесении опасных телесных повреждений Дмитрию М., сообщает пресс-служба прокуратуры во вторник, 8 января.

26 августа 2018 года около 3.15 по местному времени в саксонском городе Хемнице Алаа С. вместе с иракцем Фархадом Рамазаном Ахмадом, у которых были при себе ножи, без основательной причины вступил в ссору с Даниэлем Х. и Дмитрием М., говорится в сообщении. В ходе нее сириец нанес четыре ножевых ранения Даниэлю в области груди и одно - в плечо, а также одно - в спину Дмитрию.

Алаа С. осознавал, что нанесенные им ранения могли привести к смертельному исходу, указывает прокуратура. Немец кубинского происхождения Даниэль Х. скончался непосредственно после нападения. Россиянин Дмитрий М. несколько дней находился в больнице. 22-летний иракец Рамазан Ахмад, зарегистрированный соискателем убежища в Германии, подозревается в причастности к убийству и объявлен в международный розыск.

Резонанс вокруг убийства в Хемнице

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. В городе прошли митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. Дело доходило до столкновений с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

В ноябре Хемниц посетила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), которая на встрече с жителями заявила, что "было совершено ужасное убийство, которое взбудоражило людей", но не оправдывает преступления в ходе демонстраций протеста, организованных правыми радикалами и популистами. Меркель признала, что Берлин допустил ошибки в ходе миграционного кризиса, в частности не позаботился о признании ряда стран и регионов мира "безопасными", что позволило бы сократить приток беженцев.

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